Ovo je Zvezdin kapitalac za Ligu šampiona: Platiće ga 4.500.000 evra i ostvariti mu san

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Crvena zvezda bi u naredna 24 časa trebalo da ozvaniči dolazak Loizosa Loizua.

Loizos Loizu dolazi u Crvenu zvezdu

Crvena zvezda je našla pojačanje u Izraelu i spremna je papreno da ga plati. Kako prenose izraelski mediji kiparski vezista Loizos Loizu pojačaće crveno-bele, a klub iz Ljutice Bogdana će ga platiti 4.500.000 evra.

Nakon vijesti da je Crvena zvezda sve završila oko dovođenja reprezentativca Izraela Mohameda Abu Fanija iz Ferencvaroša opet je u Izraelu nađeno pojačanje, ovoga puta na poziciji krila.

Navodno mu Zvezda nudi petogodišnji ugvoor vrijedan 800.000 evra godišnje. Očekuje se prema izvorima iz Izraela da se posao ozvaniči u naredna 24 časa.

Ko je novi igrač Zvezde?

Loizos Loizu ima 22 godine i nakon početka u Omoniji kratko je bio na pozajmici u Herenvenu. Odigrao je prethodnu sezonu u Hapoelu i kako sada navode izraelski mediji dolazi u Crvenu zvezdu jer mu je cilj da zaigra u Ligi šampiona.

Iako ima samo 22 godine već je upisao 47 nastupa za Izraelm a sa 17 godina i dva mjeseca postao je najmlađi strijelac gola za reprezentaciju ikada.

