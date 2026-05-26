logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanković morao da siječe da li Ivanić ostaje: "Joj, da li ovo da kažem? Vulke, ne ljuti, se molim te"

Stanković morao da siječe da li Ivanić ostaje: "Joj, da li ovo da kažem? Vulke, ne ljuti, se molim te"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dejan Stanković prvi put otkrio anegdotu da je bio stavljen pred izbor - Mirko Ivanić ili Miloš Vulić?

Dejan Stanković birao između Mirka Ivanića i Miloša Vulića Izvor: MN Press/YouTube/Mozzart TV

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić (32) postao je ove sezone najtrofejniji igrač u istoriji kluba. Za to je jednu od presudnih uloga imao Dejan Stanković, njegov novi-stari trener, pod kojim je u prvom mandatu "eksplodirao". 

U intervjuu za "Mozzart sport", Stanković je otkrio prvi put da je Ivanić u svojim najtežim trenucima u Zvezdi bio blizu odlaska. I upravo je na Stankoviću bilo da odluči ko će ostati - Ivanić ili Miloš Vulić, tada standardni vezista i strijelac u pobjedi protiv Olimpijakosa u Ligi šampiona.

"Šalili smo se da sam Mićka izvadio sa dna bazena, dao mu vještačko disanje i onda smo krenuli. Nije moja zasluga, sve je njegova. Ali u tom momentu... Ima tu par anegdota koje ne znam da li smijem da ispričam", rekao je Stanković, pa ipak otvorio dušu o početku 2020.

"Mićko i te pripreme... Bio je povrijeđen, psihički loše jer je već dugo bio povrijeđen, mnogo plaćen, 1,2 miliona, igrao je i nije igrao... Na pripremama je dobio stomačni virus", sjetio se Stanković Ivanićevih muka da se uopšte nametne u startnu postavu.

"Vulić je kod mene bio starter. Mića nije, on je bio na klupi, oporavljao se i vraćao. Ipak, vidiš na treningu da taj momak nešto ima. Ipak, igrao je Vulić, kod njega je išla lopta, ima dosta kvaliteta, šut, promjene strana, prekida, svega... Volim da imam takve igrače u ekipi", govorio je Zvezdin trener o sadašnjem vezisti Napretka.

"U jednom derbiju je Mićko ušao, predriblao Stojketa, šutirao iz mrtvog ugla. Preskočio loptu, šutirao iz prve mrtvom uglu. Rekao sam - Vau, kome to padne na pamet? Samo onome ko ima lucidnost."

Poslije toga je došlo vrijeme da se presiječe - Ivanić ili Vulić?

"Vulić? Ali on ti je standardan"

Izvor: MN PRESS

"Joj, ne znam da li ovo smijem da kažem, nemoj, Vulke, da se naljutiš, molim te", napravio je uvod Stanković.

"Jedan od njih mora da ode iz Zvezde. Vulić ili Mića Ivanić, iste su pozicije, a novac je potreban. Javi se Kremoneze i kažem 'Neka ide Vulić'. Odgovorili su mi: 'Ali on ti je standardan, on ti igra.' Odgovorio sam: 'Da, ali da li ste me pitali? To je moj odgovor.' I Vulić je otišao u Kremoneze, a Ivanić ostao. Sve ostalo je istorija ili budućnost. Čovjek je najtrofejniji igrač u istoriji Zvezde. Da li sam ovo smio da kažem ili nisam? Nije strašno", kazao je Stanković.

"Mića Ivanić je institucija, ispisao je istoriju i najtrofejniji je u istoriji Crvene zvezde. I tačka", podvukao je Zvezdin trener.

Nažalost, Ivanića je teška povreda odvojila od terena od zimskih priprema i propustio je čitavu polusezonu. Sa medicinskim timom sada radi na povratku i pokušava da se oporavi za ljetni "napad" na Ligu šampiona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Mirko Ivanić Miloš Vulić Dejan Stanković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC