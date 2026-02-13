Da li će Zvezdin kapiten igrati protiv Lila i Partizana? "Mnogo je bolje nego što smo očekivali, ali vidjećemo"

Trener Zvezde Dejan Stanković govorio o stanju povrijeđenog kapitena Mirka Ivanića

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda u subotu od 17 časova gostuju Železničaru u Pančevu, u posljednjem meču pred pakleno teških 10 dana, tokom kojih očekuje dvomeč protiv Lila i između tih utakmica 178. vječiti derbi protiv Partizana.

Da li će kapiten Mirko Ivanić biti spreman za te mečeve? Dejan Stanković se oglasio i govorio o njegovoj povredi.

"Vidjećemo . Optimisti smo svi. Ide mnogo bolje nego što smo očekivali. Mirku želimo da te povrede ostanu iza njega. Vraćati ga pa onda opet da se povrijedi da uđemo u tu klackalicu, možda je bolje koji dan duže oporavka da više ne bi izlazio iz tima i da bi sezonu završio onako kako Mirko zna", kazao je Stanković uoči meča u Pančevu.

Crveno-bijeli nisu imali posebnu pripremu niti su se unaprijed navikavali na teren sa vještačkom podlogom.

"Nismo, mislim da nema potrebe. Igrali smo i na Banovom brdu na vještačkoj travi. Dosta pričam igračima da je adaptacija bitna, kao u Dobanovcima, da mora da bude od prvog minuta. Teren je isti i nama i protivnicima, to ću uvijek govoriti. Potrebna je samo brža adaptacija i da igramo našu igru".

Govorio je Stanković i o meču protiv Budućnosti iz Dobanovaca.

"Pun stadion, jedan prijatan fudbalski ambijent. Zadovoljan sam odnosom igrača, pošto baš taj ambijent može da prevari i da se opustiš. Bitna je bila motivacija i da se ide dalje. Kao što sam rekao uspjeli smo da odmorimo igrače koji nisu igrali. Tako da je taj meč već istorija - rekao je Stanković.

Na pitanje o punim tribinama protiv Budućnosti iz Dobanovaca, trener crveno-bijelih nije imao dilemu.

"Dosta puta sam ponovio da se zvezdaš nikad ne dovodi u pitanje, oni su tu uvijek. Vidjeli ste na meču protiv Budućnosti iz Dobanovaca, stvarno je bio prelijep ambijent"

Osvrnuo se Stanković i na pogodak Tomasa Handela iz slobodnog udarca.

"Drago mi je zbog Tomasa, jer sam čuo da on retko postiže golove iz slobodnih udaraca, taj gol je bio maestralan. Nadam se da ćemo uspjeti da i u tim segmentima budemo još konkretniji, posebno iz direktnih slobodnih udaraca"

Govorio je Stanković i o narednom Zvezdinom rivalu, ekipi Železničara.

"Odlična ekipa, koja ne odustaje od svoje igre, nije bitno da li vodi ili gubi, da li igra sa prvim ili posljednjim na tabeli, oni znaju šta rade. Biće sigurno jedna zahtjevna utakmica taktički, mentalno i fizički, ali smo spremni za te izazove. Nadam se da će i u Pančevu biti 'naš' ambijent. Treba nam vjetar u leđa, ulazimo u seriju utakmica koje su mnogo važne"