Stanković poslije pobjede u Kupu progovorio o Erakoviću

Trener Dejan Stanković iznio je utiske poslije pobjede Crvene zvezde u Dobanovcima

Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda je pobijedila u osmini finala Kupa Srbije. Ekipa iz Ljutice Bogdana gostovala je Budućnosti iz Dobanovaca i tom prilikom slavila 4:1, a poslije utakmice oglasio se i trener Dejan Stanković.

"Prelijep ambijent, lijepo popodne ovdje u Dobanovcima, adaptirali smo se. Prošli smo dalje, to je najvažnije. Čestitam Dobanovcima, pružili su lijep otpor i igrali smo u lijepom ambijentu", rekao je poslije pobjede.

Strateg crveno-bijelih osvrnuo se i na Strahinju Erakovića koji je nosio kapitensku traku u ovom susretu. "Što se tiče Erakovića, ovo mu je prvi nastup, pa je tu subota, Evropa... Vidjećemo koliko može i šta može, proverićemo njegove sposobnosti već tokom nedelje da vidimo da li može da igra protiv Lila", rekao je Stanković.

Poslije meča oglasio se i trener domaćeg tima. "Pun stadion, nadam se da je publika uživala, nismo htjeli da se branimo. Čestitam Zvezdi u nastavku sezone", rekao je trener Dobanovaca Dejan Mitrović.