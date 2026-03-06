Crvena zvezda izgubila pred domaćim navijačima od Bajerna i zakomplikovala svoju situaciju.

Izvor: MN Press/Euroleague/Screenshot

Crvena zvezda izgubila je večeras u "Beogradskoj areni" od Bajerna 85:80. To je utakmica koja, kako je to rekao Vlade Đurović, može da je vrati pet koraka unazad. Ovo je inače drugi put ove sezone da je Crvena zvezda izgubila od Bajerna, koji je od nje bio bolji i u Minhenu u prvom dijelu sezone.

Zbog svega toga, Crvena zvezda je sada na skoru 17-13 koji je i dalje drži na šestom mjestu Evrolige, ali znali su sigurno na Malom Kalemegdanu da je ovo bila utakmica u kojoj je mogla da se približi vrhu.

Pogledajte kako sada izgleda tabela Evrolige:







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

U narednom kolu Crvena zvezda dočekuje Fenerbahče u "Beogradskoj areni" i to će biti utakmica u kojoj će Saša Obradović probati da vrati izgubljeno u današnjoj.

Vidi opis Ovako izgleda tabela Evrolige poslije poraza Zvezde: "To je sada pet koraka unazad" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!