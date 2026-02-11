logo
"Reći ću istinu, da se ne ljute iz Moskve": Dejan Stanković otvorio karte čim je došao u Crvenu zvezdu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Trener Crvene zvezde otvorio se i priznao sve o transferima Crvene zvezde ove zime.

dejan stankovic o transferima u zvezdi Izvor: Profimedia/Pedja Milosavljevic / Alamy

Dejan Stanković se ove zime vratio u Crvenu zvezdu i dobio je tri vrijedna pojačanja. To su Strahinja Eraković, Džej Enem i Daglas Ovusu, dok je za njega velika stvar i što je Zvezda uspjela da sačuva igrače za koje je bilo ponuda, prvenstveno se tu radi o Nairu Tiknizjanu.

Ljetos je Jermen stigao u Zvezdu iz Lokomotive i taj transfer je "završen ispod radara", pa je čak i Stanković zamjerio svom bivšem klubu Spartaku što nije uspio da ga dovede jer je igrao već u istom gradu: "Igrao je protiv mene u Rusiji. Reći ću istinu, da se ne ljute ovi iz Moskve. Tražili smo lijevog beka. Kada je Zvezda dovela Tikija (Tiknizjana) rekao sam: 'Ispred nosa nam ode lijevi bek'. Insistirao sam na njegovom ostanku jer sam gledao utakmice i znam ga iz Rusije", rekao je Dejan Stanković u intervjuu za "Max Bet Sport" i dodao:

"On uvijek može bolje, treba samo da ostane u fokusu i ne pravi velike oscilacije. Kvalitet i njegova ponavljanja, njegov fizički 'performans' je daleko najbolji ovde kod nas. Momak radi u visokom intenzitetu cijelu utakmicu. Neko pravi razliku driblingom, potezom, a neko ponavljanjima. Samo da suzimo taj prostor između lošeg i dobrog, da napravimo neki standard, da napravimo da loše i dobro ne bude ogromna razlika".

Da li je Stanković zadovoljan?

Otvorio je karte Dejan Stanković i priznao da je prezadovoljan urađenim: "Klub, kad kažem klub, mislim na Zvezdana Terzića, na Tozu (Svetozara Mijailovića), Mitu (Mitra Mrkelu) i Mareta (Marka Marina). Oni su stvarno uigrani i to što su rekli to su i uradili. To su mi rekli i prije nego što sam došao. Probali smo da uradimo nešto ekstra, ali ovo što smo uradili, rekao sam da sam prezadovoljan".

Da li je Markinjos iz Spartaka bio blizu? Izgleda da nije bio jedina meta Crvene zvezde ove zime: "Nije samo Marki. Ima tu dosta imena koja se pominju, samo da bismo bili jači. Među njima se pominjao i Markinjos, to sam rekao i na konferenciji. Čujem se sa svima, ostaneš u kontaktu sa bivšim igračima, ne da bih ih zvao da igraju tu, nego da pitam kako su", naglasio je Stanković koji će postati otac po peti put.

BONUS VIDEO:

Dejan Stanković o borbi za titulu
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

