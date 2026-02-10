Dejan Stanković neće da se žali: "Recite mi ligu gdje se tako ne igra?"

Obraćanje trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića pred meč sa Dobanovcima.

Navijači Crvene zvezde već sigurno razmišljaju o Lilu u Ligi Evrope, ali Dejan Stanković sebi ne smije da dopusti taj luksuz jer ga do te utakmice - čekaju još dvije. Već u srijedu od 13 časova Zvezda će gostovati Budućnosti iz Dobanovaca u okviru osmine finala Kupa Srbije, što je Dejan Stanković danas najavio.

"Sigurno da svako želi da se dokaže protiv Zvezde i ti momci su zaslužili da im Zvezda dođe u goste ulaskom u osminu finala. Biće veoma važno da se što brže adaptiramo. Teren je isti i za njih i za nas, tako da što brža adaptacija, jak odnos, da se slomi protivnik što pre i da idemo dalje", naglasio je Stanković pred ovu utakmicu i dodao da se Tebo Učena vratio i trenira normalno, dok je i dalje van stroja Mirko Ivanić.

"Nastavljamo da pratimo njegov oporavak. Teška sezona za njega što se tiče tih sitnih povreda, koje se na kraju spoje u jedan komplet, dođu na naplatu. Imaćemo strpljenja sa njim, kad god se vrati on je dobrodošao".

Unaprijed je Stanković najavio da će Crvena zvezda izgledati daleko drugačije nego što je to bilo u subotu protiv Novog Pazara, dok će sigurno paziti i da ima spremne igrače i za vikend i duel sa Železničarom iz Pančeva:

"Sigurno da će biti dosta rotacija. Svi rade dobro i zaslužuju da igraju, ali i dalje važi pravilo od UEFA i FIFA, da mogu deset igrača i jedan golman. Sigurno da ćemo izrotirati i da će mnogo momaka dobiti priliku da igra. Takav je raspored. Adaptacija je važna, a ako pogledamo Evropu, recite mi ligu gdje se ne igra na tri dana. Ljudi imaju po osam, devet utakmica mjesečno. Svi jedva čekaju tu reprezentativnu pauzu. Oni koji nisu reprezentativci dobro im dođe, oni koji jesu nastavljaju da igraju. Tako da u jednoj godini ako si na visokom nivou nemaš odmor. O tome ne razmišljamo, spremni smo da igramo na svaka tri dana i tako će i biti", zaključio je Dejan Stanković.

