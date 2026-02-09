Stopiran transfer Zvedinog golmana: Predstavljen u novom klubu, a onda obrt

Vuk Draškić ne može da ode iz Crvene zvezde u Železničar iz Pančeva.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Talentovani golman Crvene zvezde Vuk Draškić ipak ne odlazi na pozajmicu u Železničar. Iako je prethodnih dana bio promovisan kao pojačanje, Draškićeva pozajmica se poništava s obzirom na to da propisi ne dozvoljavaju da obuče dres pančevačkog superligaša.

O čemu se radi? Vuk Draškić se vratio u Crvenu zvezdu jer je u tekućoj sezoni bio registrovan za dva kluba, prenosi danas "Meridijan Sport".

Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved

Draškić je bio registrovan u Crvenoj zvezdi i u OFK Beogradu, tako da nije postojala mogućnost da obuče dres i trećeg kluba. Nije pomoglo Draškiću ni to što zvanično nije branio za seniore "romantičara", dovoljno je bilo što je bio u omladincima. Ipak su pravila takva da ne može treći put da bude registrovan.

Ostaje da se vidi šta će se sada dešavati sa njim u ovoj sezoni, vjerovatno će u juniore Zvezde, a što se tiče Pančevaca vrlo brzo su riješili problem tako što su vratili Ognjena Lukića sa pozajmice iz Smedereva.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!