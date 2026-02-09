logo
Stopiran transfer Zvedinog golmana: Predstavljen u novom klubu, a onda obrt

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Vuk Draškić ne može da ode iz Crvene zvezde u Železničar iz Pančeva.

Talentovani golman Crvene zvezde Vuk Draškić ipak ne odlazi na pozajmicu u Železničar. Iako je prethodnih dana bio promovisan kao pojačanje, Draškićeva pozajmica se poništava s obzirom na to da propisi ne dozvoljavaju da obuče dres pančevačkog superligaša.

O čemu se radi? Vuk Draškić se vratio u Crvenu zvezdu jer je u tekućoj sezoni bio registrovan za dva kluba, prenosi danas "Meridijan Sport".

Draškić je bio registrovan u Crvenoj zvezdi i u OFK Beogradu, tako da nije postojala mogućnost da obuče dres i trećeg kluba. Nije pomoglo Draškiću ni to što zvanično nije branio za seniore "romantičara", dovoljno je bilo što je bio u omladincima. Ipak su pravila takva da ne može treći put da bude registrovan.

Ostaje da se vidi šta će se sada dešavati sa njim u ovoj sezoni, vjerovatno će u juniore Zvezde, a što se tiče Pančevaca vrlo brzo su riješili problem tako što su vratili Ognjena Lukića sa pozajmice iz Smedereva.

