Ovo je nova "zlatna koka" Crvene zvezde!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda poslije Vasilija Kostova sprema novog igrača za prodaju i to bi trebalo da bude Aleksa Damjanović.

Aleksa Damjanović Crvena zvezda Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dobro znamo da su mladi fudbaleri Crvene zvezde traženi širom Evrope, a dok se ovog ljeta čeka transfer Vasilija Kostova, već sada znamo i ko bi mogao da bude nova "zlatna koka" na "Marakani". U pitanju je talentovani Aleksa Damjanović koji je sa 16 godina stigao da debituje za Zvezdu, a koga prati sve više i više klubova.

Navodno, sad je Bajer Leverkuzen bacio oko na Aleksu Damjanovića i želi da ga dovede, prenosi "Meridijan Sport". Oni su za sada pokazali interesovanje i ne bi čudilo da uskoro stigne ponuda u Ljutice Bogdana.

Crvena zvezda međutim ne može da ga proda jer je maloletan, odnosno kao i u slučaju Maksimovića i Kostova - mora da sačeka da napuni bar 18 godina. To znači da će Damjanović sigurno ostati u Zvezdi bar do sljedeće godine, odnosno postaće punoljetan sredinom decembra.

Vidjećemo da li će se Crvena zvezda odlučiti onda da ga prodaje u zimu 2027. godine, kada su ponude generalno slabije, ali znamo da iz Nemačke već ima nekoliko interesenata jer su se raspitivali Hofenhajm, Lajpcig i Frankfurt.

Izvor: DT/© MN press, all rights reserved

Aleksa Damjanović je napadač rođen 4. decembra 2008. godine koga prvenstveno odlikuje visina (ima skoro dva metra), ali i odlična tehnika. Debitovao je za Zvezdu sa 16 godina i ove sezone je upisao i gol u Kupu Srbije, ali u dresu Grafičara jer je igrao na dvojnoj registraciji.

S obzirom na to da je Zvezda dovela Džeja Enema, kao i da su Bruno Duarte i Marko Arnautović ostali u klubu, očekuje se da Damjanović tokom proljeća ipak više bude u klubu sa Senjaka.

Inače je sin bivšeg fudbalera Jovana Damjanovića, od skoro trenera OFK Beograda.

