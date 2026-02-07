logo
"Naše će sjene lutati po Beču, plašiti gospodu": Transparent Delija sa Marakane poruka Torcidi?

"Naše će sjene lutati po Beču, plašiti gospodu": Transparent Delija sa Marakane poruka Torcidi?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Navijači Crvene zvezde istakli su transparent na stadionu "Rajko Mitić" koji se u medijima dovodi u vezu sa incidentom koji se dogodio u Austriji.

Delije prozivaju Torcidu Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Navijači Crvene zvezde istakli su transparent na utakmici svog tima protiv Novog Pazara na "Marakani": "Naše će sjene lutati po Beču, hodati po dvoru, plašiti gospodu".

Tim citatom Gavrila Principa Delije su poslale poruku navijačima u Hrvatskoj, koji su prema pisanju medija izbjegli "sačekušu" navijača Zvezde u Austriji. Hrvatske "Sportske novosti" pisale su u subotu da je na auto-putu A2 u blizini Trajskirhena bio veliki broj maskiranih ljudi, naoružanih palicama. Navodno, oni su pokušali da napadnu grupe hrvatskih navijača iz Dalmacije, "Tornado" i "Torcida" koji su putovali na utakmicu svog košarkaškog tima protiv Beča u ABA ligi, ali ih je u tome spriječila austrijska policija, prenose hrvatske "Sportske novosti".

Pogledajte fotografije sa "Marakane":

Tokom intervencije organa reda dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđeno šest osoba i u kojoj je učestvovalo vatrogasno vozilo.

Austrijski mediji su isprva pisali o nepoznatim navijačima, ali se potom nezvanično saznalo da su u pitanju navodno bile Delije i da su bile spremne za sukob sa Tornadom i Torcidom, navijačima Hajduka.

