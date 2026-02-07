logo
Crvena zvezda "petardom" počastila Novi Pazar: Ovusu i Enem se "upisali" na Marakani

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Crvena zvezda bez problema pobijedila Novi Pazar 5:0 i vratila se na vrh tabele Superlige Srbije.

crvena zvezda pregazila novi pazar Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se rutinskom pobjedom vratila na vrh tabele Superlige, sa bodom više od Partizana, koji je ranije danas pobijedio Radnik u Surdulici 3:0.

Crvena zvezda - Novi Pazar 5:0 (1:0)

/Daglas Ovusu 25', Miloš Veljković 54', Vasilije Kostov 58', Rodrigao 72', Džej Enem 83'p/

Crveno-bij eli su dominirali od početka i "petardom" u drugom poluvremenu potvrdili superiornost.Golove za Zvezdu postigli su Ovusu, što je bio njegov prvenac u Zvezdi, Aleksandar Katai, Vasilije Kostov, Rodrigao i Džej Enem, takođe prvi pogodak u dresu beogradskog tima.

Uskoro opširnije...

(MONDO)

