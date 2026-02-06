logo
Dejan Stanković o Strahinji Erakoviću: "Njegov dolazak mnogo znači Crvenoj zvezdi"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković oglasio se pred meč 22. kola Superlige Srbije protiv Novog Pazara

Dejan Stanković o Strahinji Erakoviću: "Njegov dolazak mnogo znači Crvenoj zvezdi" Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@crvenazvezdafk

Crvena zvezda u 22. kolu Superlige dočekuje Novi Pazar u meču koji je na programu u 16 sati. Trener kluba iz Ljutice Bogdana Dejan Stanković govorio je o predstojećem rivalu, zdravstvenom stanju u timu i prvom mjestu na tabeli. Posebno je govorio i o povratku Strahinje Erakovića u Crvenu zvezdu.

"To znači mnogo klubu, svlačionici, meni i mom stručnom štabu. To je ogromna opcija više, jer nas čeka veliki broj utakmica i važne stvari. Eraković je jedan važan šraf u ovom mehanizmu koji je došao kod nas", rekao je Stanković o povratku Erakovića.

Zvezda je nakon meča protiv Selte koji je, na domaćem terenu, završila neriješenim rezultatom, pobijedila Čukarički 3:1, pa je Stanković kratko analizirao i susret na Brdu. "Već sam rekao na konferenciji nakon utakmice, jedina zamjerka je gol primljen u posljednjem minutu nadoknade, jer ekipa kao što je Crvena zvezda to mora iskusnije da odradi. To je jedino što bih izdvojio, za ostalo nisam imao zamjerki. Uslovi su bili kakvi su bili. Momci su od prvog do 90. minuta dali maksimum, mogli su da postignu i koji gol više, ali sam zadovoljan načinom na koji su istrčali utakmicu i kako su igrali. Samo je moglo da prođe bez tog primljenog gola" istakao je Stanković.

Govorio je Dejan Stanković i o značaju prekida u igri. "Kada imaš dobre izvođače prekida, onda je lakše i igračima koji ulaze u završnicu. Volim da igračima kažem da idemo sa vjerom da damo gol, a ne samo da bismo ušli u šesnaesterac protivnika. Imamo skakače, imamo momke koji hrabro napadaju loptu. Prekid može da bude veliko oružje u utakmici pri rezultatu 0:0, kada je meč težak za “otvaranje”. Jednim prekidom možeš da otvoriš utakmicu i ona tada dobija potpuno drugačiji tok, zato su prekidi veoma bitni."

Zvezda je pobjedom u posljednjem meču preuzela vođstvo na tabeli. "To ne mijenja ništa, to je trenutno stanje. Računi se svode na kraju prvenstva. Ne smijemo da izgubimo fokus. Radili smo dobro, gledali smo da odmorimo i oporavimo igrače kojima je to bilo potrebno. Ulazimo u period u kojem ćemo igrati na svaka tri ili četiri dana i za euforiju nema mjesta. Jednostavno znamo šta nam je činiti."

Šta je Dejan Stanković rekao o ekipi Novog Pazara?

Novi Pazar se trenutno nalazi na petom mjestu tabele Superlige, pa će meč protiv rivala koji je blizu vrha biti vrlo zahtjevan. "Stigla je vijest da je Novi Pazar ostao bez trenera Gaćinovića i baš mi je žao zbog toga, jer sam želio da ga pozdravim i da mu čestitam na svemu što je postigao. Pratio sam njegov rad i napravio je istorijski uspjeh sa Novim Pazarom.

Riječ je o vrlo iskusnom treneru. Sjećam se još vremena kada sam skupljao lopte, kada je Zvezda igrala protiv Bečeja, mislim da je tada dao tri gola. Drago mi je što je u srpskom fudbalu napravio lijepe rezultate sa Novim Pazarom i žao mi je što se nećemo vidjeti. Što se ekipe tiče, to su isti igrači i ne vjerujem da će za sada nešto mijenjati u načinu i stilu igre. Vjerovatno će do promjena doći tek od neke naredne utakmice, kada dođe novi trener, ali mi smo fokusirani na ono što je radio Gaćinović", rekao je trener Zvezde pred meč protiv Pazara.

Otkrio je Stanković i na koji segment igre će crveno-bijeli obratiti najveću pažnju. "Kompaktni su i jaki. Iako su imali određene prodaje važnih igrača, ostali su jedan kompaktan i zahtjevan tim. Upravo smo pričali o prekidima, na koje ćemo morati da obratimo pažnju, jer mogu da budu oružje i za nas i za njih. Kao što sam rekao, prekid može da otvori utakmicu i da joj promijeni tok. Ne vjerujem da ćemo mi odustati od našeg stila igre."

"Eraković je jedan važan šraf"

Govorio je Stanković i o zdravstvenom biltenu. "Tebo i Mirko Ivanić još su van terena. Imamo određenih manjih problema, sezona je počela, igrali smo dvije jake evropske utakmice, potom meč protiv Čukaričkog na vještačkoj travi. To su stvari koje donose sitne probleme, ali ništa što bi nekoga od važnih igrača odvojilo od terena."

Izvor: MN PRESS

Interesovalo je predstavnike medije da li će Gudelj početi utakmicu. "To je na meni da odlučim."

Govorio je strateg crveno-bijelih i o ulozi publike na predstojećem meču. "Imam svoj stav, zvjezdaš je uvijek tu i zvjezdaš nikada neće faliti. Ko god da dođe i koliko god ljudi da bude na tribinama, ja sam zahvalan do neba. Znam da će, kada bude najteže, stadion biti prepun. U pravog zvjezdaša nikada ne sumnjam."

Tagovi

Strahinja Eraković Dejan Stanković FK Crvena zvezda

