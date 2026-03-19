Mika Murinen prežalio Partizan: Evo gdje nastavlja karijeru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Košarkaš Partizana Mika Murinen napustio je Finsku i priprema se za novo poglavlje u karijeri.

mika murinen napustio finsku ide na koledz Izvor: MN PRESS

Košarkaš Partizana Mika Murinen (19), koji nije bio u planovima Đoana Penjaroje, prije više od mjesec dana napustio je Beograd i vratio se u Finsku. Kao što je mladi reprezentativac i ranije gvorio, Srbije je prolazna stanica, dok ne stasa za odlazak u Sjedinjene Američke Države, na koledž.

Murinen je na Evropskom prvenstvu u košarci, minulog ljeta, privukao veliku pažnju klubova, a prije svega koledža. Na kraju, Partizan je prvi stigao do mladog Finca, ali i pored zanimljivih partija u dresu reprezentacije Murinen nikako nije mogao da se pronađe u timu najprije Željka Obradovića, protom Mirka Ocokoljića i na kraju Đoana Penjaroje.

Ipak, odazvao se pozivu reprezentacije i u oba FIBA prozora bio dio tim. Broj poena koji je bilježio donekle govore i o formi Murinena, pošto je Mađarima ubacio devet poena, onda Francuzima tri, a u dvomeču protiv Belgije igrao je po osam minuta, tek dovoljno za polovičan učinak sa linije penala, odnosno jednu dvojku u drugom susretu.

Gdje će Mika Murinen nastaviti karijeru?

Nije poznato na kojem od koledža će Mika Murinen nastaviti karijeru, ali je jasno da će mnogi timovi biti zainteresovani za atleticizam mladog Finca. Sama odluka da se iz SAD vrati u Evropu, a posebno dolazak u Srbiju bili su iznenađenje. Sad je vrijeme za nove korake, a trener "H4 Sports akademije" Mičel Onstad je na instagram profilu objavio snimak košarkaša Partizana kako trenira.

Trener je u razgovoru za "Ilta Sanomat" otkrio i gdje vidi Miku Murinena: "Kada saberem dva i dva, rekao bih da Mika ide na Najki Hup Samit". "Pretpostavljam da će učestvovati i na drugim kampovima, gdje će moći drugi koledži da procijene njegov rad. Mogu da zamislim da će ih oduševiti. Možda postoji nekoliko univerziteta kojima bi mogao da bude prioritet (zbog slabe sezone). Međutim, konkurencija za igrače je velika, a Mikin potencijal je toliko veliki da mislim da ga škole i dalje traže kao i ranije."

"Iz mog ugla gledanja, bolje je donijeti odluku prije jeseni, krajem proljeća ili početkom ljeta. Pretpostavljam da će odluka pasti u roku od mjesec dana. Zavisi od okruženja u kojem se nalazite. Njegova igra zavisiće od čitavog tima. Pretpostavka je da će biti među primjećenijima kad su u pitanju blokade i atraktivni potezi. On je još sirov, a potencijal je ogroman. Teško je procijeniti da li je ovo period od šest mjeseci kada će razvoj iskočiti pred vama ili će ipak morati da sačeka", rekao je.

Murinen se nije snašao u Srbiji, govori i statistika. Bilježio je 0,2 poena u ukupno šest mečeva u Evrolgi, dok je u ABA ligi bilježio 4,1 poena, a osam mečeva.

Mika Murinen u sastavu Partizana protiv Dubaija
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

