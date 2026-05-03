"Pokazali smo tokom cijele sezone da smo najbolja ekipa, srećan sam i ponosan na njih", rekao je Vinko Marinović poslije još jedne titule šampiona BIH sa banjalučkim Borcem.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Banjalučki Borac novi je šampion BIH. Crveno-plavi su četvrtu titulu prvaka BIH u klupskoj istoriji ovjerili pobjedom na Koševu koju je donio najbolji strijelac PLBIH Luka Juričić.

Vinko Marinović tako je postao prvi trener koji je osvojio četiri šampionske titule u Premijer ligi BiH, pošto je osim dvije sa Borcem šampion bio po jednom i sa Sarajevom i Zrinjskim.

"Prvo ću čestitati svojim igračima i na današnjoj utakmici, odigrali su jednu odličnu utakmicu, ali ne samo na ovome. Ovo je posljedica rada tokom čitave sezone, pokazali su kroz čitavu sezonu da smo najbolja ekipa. Srećan sam i ponosan na njih", bio je prvi komentar Vinka Marinovića poslije osvojene titule.

"Danas smo bili jako dobri, a mogli smo i riješiti utkamicu ranije, nismo iskoristili neke prilike, niti smo dozvolili nešto puno Sarajevu. Šampionski smo završili ovu sezonu, osvojili šampionsku titulu u godini kada slavimo 100 godina kluba i ostvarili smo cilj koji smo zacrtali pred početak sezone", dodao je on.

Vidi opis Marinović osvojio rekordnu četvrtu titulu: Pokazali smo kroz čitavu sezonu da smo najbolja ekipa! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Borac je u nedjelju na Koševu stigao do 24. pobjede u sezoni, a u 2026. godini novi prvak nema niti jedan poraz.

"Otišli smo na pripreme i nemamo poraz uključujući čak i te pripremne utakmice. Momci su bili zaista posvećeni, vjerovali su jedan u drugog i dobro radili i oni koji su igrali više i oni koji su igrali manje i ovo je posljedica toga..." uspio je da kaže još Vinko Marinović prije nego što su njegovo davanje izjave prekinuli igrači Borca koji su nekoliko sekundi kasnije već „bacali“ u vazduh svog trenera proslavljajući veliki uspjeh.