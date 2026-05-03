logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac nikad ranije nije osvojio titulu! Tri puta čekao pretposljednje kolo, sad je sve gotovo četiri runde prije kraja

Borac nikad ranije nije osvojio titulu! Tri puta čekao pretposljednje kolo, sad je sve gotovo četiri runde prije kraja

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Banjalučki premijerligaš nikad ranije nije obezbijedio tron.

_C4A1923.JPG Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbaleri Borca trijumfovali su večeras na Koševu (0:1) i na taj način matematički obezbijedili titulu u Premijer ligi BiH!

Do četvrtog šampionskog pehara od osnivanja takmičenja na nivou cijele države igrači Vinka Marinovića stigli su bez ijednog poraza u 2026. godini. Večeras su ostvarili 24. trijumf u sezoni i na taj način najranije do sada obezbijedili tron.

Zrinjski kao najbliži pratilac kasni 13 bodova i četiri kola prije kraja nema šansu da dostigne ili prestigne banjalučki klub, koji je prethodne tri titule potvrđivao u pretposljednjem kolu!

Tako je 2011. godine, kada je pod komandom Vlade Jagodića osvojena prva titula, Borac u posljednja dva kola ušao uz pet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Željezničar. Upravo su se ova dva tima sastala na Grbavici u pretposljednjoj rundi, kada je crveno-plavima i remi bio dovoljan za slavlje. Ništa, međutim, nije prepušteno slučaju - Borac je upisao pobjedu (0:1) golom Milana Stupara.

Na novu titulu čekalo se 10 godina. Borac je 2021. godine pod trenerskim patronatom Marka Maksimovića nadoknadio zaostatak od 13 bodova za Sarajevom, a u završnih 180 minuta ušao uz plus 4 u odnosu na večerašnjeg rivala. U pretposljednjem kolu je dočekao Tuzla siti i trijumfovao rezultatom 2:0, pa je i tada završna runda bila revijalnog karaktera.

Tri godine kasnije, Marinović je sa Borcem osvojio prvu od dvije titule. Imao je pred završna dva kola pet bodova više od Zrinjskog, da bi u pretpposljednjem kolu nakon goleade porazio tim Igmana (4:3) i podigao trofej.

Ovog puta, crveno-plavi nisu čekali pretposljednje kolo. Sve dileme otklonili su četiri runde prije kraja i bez ikakvog imperativa mogu da se spremaju za novi nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona!

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC