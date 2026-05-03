Borac nikad ranije nije osvojio titulu! Tri puta čekao pretposljednje kolo, sad je sve gotovo četiri runde prije kraja

Banjalučki premijerligaš nikad ranije nije obezbijedio tron.

Fudbaleri Borca trijumfovali su večeras na Koševu (0:1) i na taj način matematički obezbijedili titulu u Premijer ligi BiH!

Do četvrtog šampionskog pehara od osnivanja takmičenja na nivou cijele države igrači Vinka Marinovića stigli su bez ijednog poraza u 2026. godini. Večeras su ostvarili 24. trijumf u sezoni i na taj način najranije do sada obezbijedili tron.

Zrinjski kao najbliži pratilac kasni 13 bodova i četiri kola prije kraja nema šansu da dostigne ili prestigne banjalučki klub, koji je prethodne tri titule potvrđivao u pretposljednjem kolu!

Tako je 2011. godine, kada je pod komandom Vlade Jagodića osvojena prva titula, Borac u posljednja dva kola ušao uz pet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Željezničar. Upravo su se ova dva tima sastala na Grbavici u pretposljednjoj rundi, kada je crveno-plavima i remi bio dovoljan za slavlje. Ništa, međutim, nije prepušteno slučaju - Borac je upisao pobjedu (0:1) golom Milana Stupara.

Na novu titulu čekalo se 10 godina. Borac je 2021. godine pod trenerskim patronatom Marka Maksimovića nadoknadio zaostatak od 13 bodova za Sarajevom, a u završnih 180 minuta ušao uz plus 4 u odnosu na večerašnjeg rivala. U pretposljednjem kolu je dočekao Tuzla siti i trijumfovao rezultatom 2:0, pa je i tada završna runda bila revijalnog karaktera.

Tri godine kasnije, Marinović je sa Borcem osvojio prvu od dvije titule. Imao je pred završna dva kola pet bodova više od Zrinjskog, da bi u pretpposljednjem kolu nakon goleade porazio tim Igmana (4:3) i podigao trofej.

Ovog puta, crveno-plavi nisu čekali pretposljednje kolo. Sve dileme otklonili su četiri runde prije kraja i bez ikakvog imperativa mogu da se spremaju za novi nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona!

(mondo.ba, D. Šutvić)

