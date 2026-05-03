Ukoliko fudbaleri Borca trijumfuju večeras na Koševu, matematički će obezbijediti titulu četiri kola prije kraja sezone.
Fudbaleri Borca imaju čak pet meč-lopti u borbi za titulu u Premijer ligi BiH.
Crveno-plavi, koji imaju 10 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinjski, gostovaće večeras na Koševu ekipi Sarajeva i ukoliko uknjiže pobjedu, matematički će ovjeriti titulu četiri kola prije kraja sezone.
18' - Marudža pored gola
Izveo je Kuprešak korner sa desne strane, Marudža je šutirao glavom, ali nije zahvatio loptu na željeni način.
12' - Paskval!
Nova velika šansa za Borac!
Izveden je korner sa lijeve strane, lopta je padala u peterac, da bi na kraju šutirao Paskval, ali pored gola.
11' - Juričić preko gola
Hiroš je oduzeo loptu defanzivcima Sarajeva, ali je pomoćni arbitar Marko Blaževiž iz Mostara podigao zastavicu smatrajući da je Borčev ofanzivac napravio prekršaj.
Nije to uvažio glavni arbitar, igra se nastavila, da bi nakon ubačaja Erere Juričić šutirao glavom preko gola.
9' - Velika šansa za Hrelju!
Savić je centirao na desnu stranu, Hiroš je propustio loptu koju je prihvatio Hrelja, ali je iz dobre pozicije krilni napadač Borca šutirao preko gola.
7' - Dalekometni pokušaj Kuprešaka
Pogriješio je Erera u dodavanju na sredini terena, Kuprešak je potom šutirao iz velike udaljenosti, ali nije bilo opasnosti po Jurkasa.
5' - Bez uzbuđenja u ranoj fazi meča
Igra se uglavnom odvija između dva šesnaesterca u uvodnim minutima utakmice.
1 - Počela je utakmica!
Počela je utakmica na Koševu.
Meč uskoro počinje!
Igrači dva tima predvođeni sudijom Antonijom Tomićem iz Kreševa izašli su na teren.
Ko će igrati za Borac?
Strateg Borca Vinko Marinović računa na sljedeće igrače:
BORAC: Jurkas, Jakšić, Saničanin, Paskval, Erera, Ogrinec, Skorup, Savić, Hrelja, Hiroš, Juričić.
Početna postava Sarajeva
Trener Mario Cvitanović je od prvog minuta na teren poslao sljedeću postavu:
SARAJEVO: Banić, Marudža, Mujkić, Ivanišević, Menalo, Elezi, Bralić, Ignatkov, Cimirot, Kuprešak, Karlos.
Ispratićemo meč iz Sarajeva, koji počinje u 19.30 časova.
Šta je sa Jojićem 😲!?