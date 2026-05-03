Sinera trenutno niko ne može da zaustavi: Osvojio Madrid i demonstrirao silu nad Zverevom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Italijanski teniser dominantno osvojio Madrid i nastavio da niže pobjede pred Rolan Garos.

Janik Siner osvojio Masters u Madridu Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Janik Siner osvojio je Masters u Madridu impresivnim nastupom u finalu protiv Aleksandra Zvereva - 6:1, 6:2, za samo 57 minuta. Italijan je savladao Nijemca čak deveti put u nizu i povrh toga ispisao istoriju, jer je postao prvi koji je "vezao" pet osvojenih titula na Masters 1.000 turnirima.

Siner u ovom trenutku djeluje nezaustavljivo i ispostavilo se da je najteži posao na turniru u Madridu imao u četvrtfinalu protiv novog španskog vunderkinda Rafaela Hodara - 6:2, 7:6. Poslije toga je glatko u polufinalu eliminisao Francuza Artura Filsa (6:2, 6:4), a još lakše je u finalu srušio Zvereva.

Nijemac je delovao haotično na momente u borbi za trofej, koja praktično nije ni postojala. Siner je pobjedom povećao prednost na ATP listi u odnosu na drugoplasiranog Karlosa Alkaraza za oko 350 bodova, sa trenutnih 1.390 ATP bodova. Toliko je Zverev bio "van finala", da je na momente i publika negodovala.

Siner će i u Rimu biti prvi nosilac, a Zverev drugi i devet uzastopnih pobjeda Italijana u njihovom međusobnom skoru (10-4) ne daju Nijemcu mnogo razloga za optimizam ako se sretnu i u "Vječnom gradu".

Siner je na šljaci ove sezone 3. aprila osvojio i Monte Karlo pobjedom protiv Karlosa Alkaraza 7:6, 6:3, dok poslije toga nije nastupio u Barseloni. Upravo na tom turniru je Alkaraz obnovio povredu zbog koje neće igrati na Rolan Garosu.

U odsustvu Karlosa Alkaraza i već dugo povrijeđenog Novaka Đokovića, djeluje da Sinera niko ne može da zaustavi dok se bliži početak Rolan Garosa 25. maja.

Janik Siner Masters Madrid Tenis Aleksandar Zverev

