Siner se namučio protiv nove teniske senzacije: Hodar pokazao zube prvom teniseru svijeta

Rafa Hodar pružio je dobar otpor Janiku Sineru, ali je doživio poraz od najboljeg igrača na svijetu.

Teniski svijet traži nekog "novog Novaka Đokovića". Nekoga ko bi mogao da uzdrma malo dominaciju Janika Sinera i Karlosa Alkaraza. Da li je to Rafa Hodar? Mladi španski teniser koji je pokazao zube Sineru u četvrtfinalu Mastersa u Madridu - 6:2, 7:6 (7:0).

Radi se o momku rođenom 17. septembra 2006. godine koji je trenutno 42. na ATP listi i koji je i protiv Sinera pokazao da ima raskošan talenat, veliki potencijal, ali i da će morati još dosta da radi da bi došao blizu tog najvišeg nivoa. Ono što je najbitnije jeste da se pokazao dobro protiv trenutno najboljeg na planeti.

Počeo je meč solidno, spasio dvije brejk lopte u trećem gemu, pa propustio jednu u četvrtom (2:2). U petom gemu je pretrpio prvi brejk, nije iskoristio brejk loptu u narednom, pa je ubrzo zatim ispustio i set (6:2).

Mnogi igrači bi se vjerovatno predali, posebno oni mlađi. Ali, Hodar je pokazao da to neće biti slučaj kod njega. Bolje je servirao i onda je u šestom gemu imao dve brejk lopte na servis Sinera. Imao je svoju šansu, nije je iskoristio. Međutim, dva gema kasnije je dobio još tri brejk prilike, bio je baš blizu da oduzme servis rivalu, nije ni to bilo dovoljno. U narednom gemu je Rafa spasao tri brejk lopte, pa je meč otišao u taj-brejk i tamo je Siner pokazao zašto je na vrhu trenutno.

Ovacijama je ispraćen sa terena, pred njim je svakako svijetla budućnost. Koliko može? Vrijeme će pokazati...