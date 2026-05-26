Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

KLS odbio zahtjev Partizana: Zamjena igrača nije dozvoljena za fajnal-for

Partizan je podnio zahtjev KLS za promjenu igrača pred fajnal-for domaće lige, ali je to odbijeno.

Košarkaška liga Srbije odbila je zahtjev Partizana. Crno-bijeli su tražili dozvolu da naprave promjenu na spisku prvobitno registrovanih igrača zbog povreda koje imaju Šejk Milton i Nik Kalates, ali taj zahtjev nije prihvaćen pred fajnal-for u Nišu.

Iz rukovodstva lige im je saopšteno da se propozicije i pravila takmičenja ne mogu mijenjati pred početak završnog turnira, prenosi "Mozzartsport". To znači da će na predstojećem takmičenju morati da igraju sa igračima koje su prvobitno registrovali za takmičenje.

Dakle, četvorica stranaca na spisku su Karlik Džouns, Šejk Milton, Nik Kalates i Bruno Fernando. Partizan je u svom zahtjevu tražio zamjenu zbog činjenice da su se plej-of mečevi igrali početkom maja i da se dosta toga promijenilo od tada, ali zahtev nije prihvaćen.

Partizan će 29. maja u "Čairu" igrati protiv FMP-a, a Crvena zvezda protiv Spartaka iz Subotice. Pobjednici tih mečeva igraće finale 31. maja.

