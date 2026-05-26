Stanković najavio promjene: "Taj jedan koji bi napravio razliku i u Štutgartu"

Autor Dragan Šutvić
Trener Crvene zvezde Dejan Stanković otkrio je velike planove kluba za narednu sezonu.

Dejan Stanković o pojačanjima

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković najavio je veliko pojačanje za klub iz Ljutice Bogdana. U crveno-bijelom taboru naporno rade kako bi pripremili tim za najveće uspjehe i plasman u Ligu šampiona. Iako Stanković nije imenovao potencijalna pojačanja, bio je dovoljno jasan u planovima Zvezde - mora da dođe do promjena i da se donese nova energija.

"Sigurno će nam pozadi biti potreban jedan ili dva igrača, da li centralno ili sa strane. U vezi će nam sigurno biti potreban jedan plus jedan, jedno krilo i možda jedan špic", započeo je Stanković u podkastu "2x45" na Mocart sportu.

Postoji nekoliko imena, ne krije Stanković. Međutim, detalja nema, osim što je zagolicao maštu navijača.

"Imam opcije, ima ih par. Ima jedno onako zanimljivo krilo, ozbiljno zanimljivo krilo. To ćete vjerovatno već negdje pokušati da iskopate, da nađete. Ali, vidite, ozbiljno, ozbiljno, ozbiljno..."

Ekipa koja je postala šampion Srbije i osvojila Kup očigledno ima potencijal i timsku igru. Zbog toga su ciljevi jasni - što veći broj igrača mora da ostane u timu, ali promjene su neminovne.

"Svi u klubu razmišljamo da nukleus ostane tu. Želimo da osvježimo par lica. Mora da dođe do promjena, da se donese nova energija, nov intenzitet, novi zahtjevi na treningu, nova harizma."

Trener crveno-bijelih Dejan Stanković vrlo slikovito je objasnio kakvog igrača traži njegov tim. Citirao je bivšeg fudbalera Zvezde Marka Marina i time otkrio kakav igrač treba Zvezdi za velike uspjehe.

"Za one 'top' igrače moraš da čekaš kraj avgusta. Realno je da bi taj jedan igrač, koji bi napravio razliku u Crvenoj zvezdi, što kaže Marko Marin, napravio razliku i u Štutgartu. Ako je to taj. Ta bomba što će praviti razliku u Crvenoj zvezdi, u avgustu će praviti i u Štutgartu", zaključio je Dejan Stanković.

