Evropski velikan kupuje Kostova: Sve je spremno za istorijski transfer Crvene zvezde

Jedan od najtalentovanijih srpskih igrača Vasilije Kostov karijeru bi mogao da nastavi u Arsenalu.

Izvor: MN PRESS

Arsenal je veoma blizu dogovora sa Crvenom zvezdom oko transfera Vasilija Kostova, jednog od najtalentovanijih igrača srpskog fudbala. Ukoliko u završnoj fazi pregovora ne dođe do nepredviđenog obrta, posao bi mogao da bude završen već tokom juna.

Za mladog fudbalera interesovanje su pokazali i evropski velikani poput Borusije Dortmund i Intera, međutim londonski klub je već duže vreme korak ispred konkurencije i trenutno ima najbolju poziciju kada je reč o njegovom potpisu. Prema informacijama koje ima Sport klub, osnovni dio transfera vjerovatno neće premašiti rekordnu prodaju Crvene zvezde, koju i dalje drži Veljko Milosavljević transferom u Bornmut vrijednim 15 miliona evra. Ipak, kroz bonuse i dodatne klauzule ukupna vrijednost posla mogla bi da dostigne čak 20 miliona.

Arsenal prati razvoj Kostova još od početka godine, a poznato je da se i ranije govorilo o odlasku u ovaj tim. Engleski klub je dodatno intenzivirao interesovanje posle meča Lige Evrope protiv Malmea krajem januara, kada je mladi fudbaler golom donio pobjedu crveno-bijelima. Na tom susretu prisutan je bio i predstavnik londonskog tima.

Dodatni plus za mladog igrača bili su i nastupi u "vječitim" derbijima. Iako Partizan rezultatski nije bio konkurentan, u Arsenalu su posebnu pažnju posvetili upravo tome kako se Kostov snalazi u utakmicama visokog pritiska. Kostov bi, međutim, prvu sezonu mogao da provede na pozajmici, pošto je konkurencija u timu šampiona Engleske izuzetno jaka.

