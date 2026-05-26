Pretukao gazdu Olimpijakosa i uzeo pehar Evrolige: Moćna desna ruka vlasti i nasljednik čuvene porodice

Vangelis Marinakis i Grigoris Dimitrijadis sukobili su se na stepenicama dvorane OAKA tokom finala Evrolige. Snimci dešavanja na tribinama su brzo postali viralni, a posebno je zanimljivo to da je u incidentu učestvovao vrlo moćni političar.

Izvor: X/@NIKSOTIROPOYLOS, Screenshot/Twitter/@grigoris_d

Skandal sa finala Evrolige i dalje je jedna od glavnih tema u Grčkoj, nakon što su u centru pažnje završili vlasnik Fudbalskog kluba Olimpijakos Vangelis Marinakis i grčki političar Grigoris Dimitrijadis. Umjesto da se priča isključivo o košarci i finalnom meču, pažnju javnosti privukao je incident na tribinama dvorane OAKA, o kojem se i nekoliko dana kasnije ne prestaje govoriti.

Posebnu pažnju čitavom događaju dao je upravo Dimitrijadis, s obzirom na njegov politički uticaj i porodično porijeklo. Riječ je o članu porodice Micotakis, jedne od najpoznatijih političkih dinastija u Grčkoj. Dimitrijadis je sestrić aktuelnog premijera Grčke Kirijakosa Micotakisa, dok su mu roditelji Katarina Micotakis i advokat Spiros Dimitrijadis.

Njegov politički značaj dodatno dobija na težini činjenicom da je unuk Konstantinosa Micotakisa, koji je bio premijer Grčke od 1990. do 1993. godine. Zbog porodičnog nasljeđa i položaja koji je godinama imao u političkom sistemu, Dimitrijadis važi za jednog od ljudi sa velikim uticajem u zemlji.

Tokom karijere bio je dio najužeg kruga vlasti i obavljao funkciju šefa kabineta premijera, zbog čega je često opisivan kao "desna ruka" vlasti. Pored političke uloge, imao je i značajan uticaj na bezbjednosni aparat Grčke.

Ipak, njegov politički put obilježila je i velika afera povezana sa prisluškivanjem, nakon koje je 2022. godine podnio ostavku usljed velikog pritiska javnosti i političkih krugova.

Šta se dogodilo u finalu Evrolige?

Prema snimcima koji su se pojavili u javnosti, incident je počeo u trenutku kada je Vangelis Marinakis silazio stepenicama ka svom mjestu u dvorani. U jednom trenutku prišao je Grigorisu Dimitrijadisu, koji je stajao uz ogradu, kratko mu se obratio, nakon čega je uslijedio fizički kontakt i situacija je vrlo brzo eskalirala.

Pogledajte snimak tuče na finalu Evrolige:

Σε μια καλύτερη λήψη του βίντεο

φαίνεται ξεκάθαρα η απρόκλητη επίθεση του Μαρινάκη στον Γρηγόρη Δημητριάδη.



Ο Μαρινάκης καλεί τον Δημητριάδη να του πει στο αυτί κάτι και του επιτίθεται άνανδρα και πισώπλατα. Στη συνέχεια ο@grigoris_dαντιδράει στην προκλητική συμπεριφορά του…pic.twitter.com/oueiom3Qui — ΝίκοςΣωτηρόπουλος (@NIKSOTIROPOYLOS)May 25, 2026

Chaos during EuroLeague final in Athens.



Olympiacos & Forest owner Vangelis Marinakis & former Secretary General to Greek PM Grigoris Dimitriadis clashed as tensions escalated.



Marinakis claimed Dimitriadis spat at him, before ripping his shirt.pic.twitter.com/mmjvP7VIQo — Sacha Pisani (@Sachk0)May 25, 2026

Dimitrijadis nije ostao bez reakcije. Nekadašnji bliski saradnik premijera Kirijakosa Micotakisa uzvratio je Marinakisu, a tokom naguravanja došlo je i do cijepanja njegove košulje. U nastavku rasprave razmijenjene su i teške riječi, dok su okupljeni pokušavali da smire situaciju.

Obezbjeđenje je ubrzo reagovalo i razdvojilo učesnike sukoba, ali ni tada incident nije bio potpuno završen. Na snimku se vidi i trenutak u kojem jedna osoba prilazi Dimitrijadisu i udara ga šalom. Poslije nekoliko minuta situacija se smirila, a Marinakis je potom napustio dvoranu. Vlasnik Olimpijakosa ujedno je i prvi čovjek Notingem Foresta i Rio Avea.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!