Milan traži novog trenera: Tvorac engleske senzacije prvi kandidat za užarenu klupu rosonera!

Dosadašnji trener Bornmuta Andoni Iraola mogao bi da preuzme komandu nad posrnulim velikanom sa San Sira.

Pred Milanom je izuzetno težak period. Rosoneri su u posljednjem kolu Serije A ostali bez plasmana u Ligu šampiona, poslije čega su se rastali sa dosadašnjim strategom Masimilijanom Alegrijem.

Trener rođen u Livornu drugi put u karijeri je otišao sa San Sira, a na Apeninima se uveliko spekuliše o njegovom nasljedniku na užarenoj klupi posrnulog milanskog velikana. Tako je prema pisanju poznatog italijanskog novinara Đanluke di Marcija prvi kandidat za preuzimanje ekipe trenutni komandant Bornmuta Andoni Iraola.

Mladi španski stručnjak je u ovoj sezoni bio premijerligaški hit. Bornmut je pod njegovom vođstvom sve do posljednjeg kola bio ravnopravan kandidat za plasman u Ligu šampiona, ali je na kraju morao da se zadovolji šestom pozicijom i Ligom Evrope. Nije to promaklo upravi Milana koja je, kako piše Di Marcio, još prošle sedmice obavila prve razgovore sa Iraolom, kojem sa krajem juna ističe ugovor na Ostrvu.

Drugim riječima, trenerska promjena u Milanu planirala se čak i slučaju da je Alegri uspio da uvede ekipu u evropsku elitu.

Nije, međutim, Iraola jedini na listi želja. Spekuliše se o Ćaviju, koji je bez posla dvije godine otkako je napustio Barselonu, i Unai Emeriju, koji proživljava sjajne dane u Aston Vili. Takođe, priča se i o Tijagu Moti i Vinćencu Italijanu.

Ko god preuzme Milan, da li neko od ovih ljudi ili neko drugi, jasno je da ga u predstojećoj sezoni čeka mukotrpan posao...

(mondo.ba, D. Šutvić)

