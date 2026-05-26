logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milan traži novog trenera: Tvorac engleske senzacije prvi kandidat za užarenu klupu rosonera!

Milan traži novog trenera: Tvorac engleske senzacije prvi kandidat za užarenu klupu rosonera!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Dosadašnji trener Bornmuta Andoni Iraola mogao bi da preuzme komandu nad posrnulim velikanom sa San Sira.

Andoni Iraola Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Pred Milanom je izuzetno težak period. Rosoneri su u posljednjem kolu Serije A ostali bez plasmana u Ligu šampiona, poslije čega su se rastali sa dosadašnjim strategom Masimilijanom Alegrijem.

Trener rođen u Livornu drugi put u karijeri je otišao sa San Sira, a na Apeninima se uveliko spekuliše o njegovom nasljedniku na užarenoj klupi posrnulog milanskog velikana. Tako je prema pisanju poznatog italijanskog novinara Đanluke di Marcija prvi kandidat za preuzimanje ekipe trenutni komandant Bornmuta Andoni Iraola.

Mladi španski stručnjak je u ovoj sezoni bio premijerligaški hit. Bornmut je pod njegovom vođstvom sve do posljednjeg kola bio ravnopravan kandidat za plasman u Ligu šampiona, ali je na kraju morao da se zadovolji šestom pozicijom i Ligom Evrope. Nije to promaklo upravi Milana koja je, kako piše Di Marcio, još prošle sedmice obavila prve razgovore sa Iraolom, kojem sa krajem juna ističe ugovor na Ostrvu.

Drugim riječima, trenerska promjena u Milanu planirala se čak i slučaju da je Alegri uspio da uvede ekipu u evropsku elitu.

Nije, međutim, Iraola jedini na listi želja. Spekuliše se o Ćaviju, koji je bez posla dvije godine otkako je napustio Barselonu, i Unai Emeriju, koji proživljava sjajne dane u Aston Vili. Takođe, priča se i o Tijagu Moti i Vinćencu Italijanu.

Ko god preuzme Milan, da li neko od ovih ljudi ili neko drugi, jasno je da ga u predstojećoj sezoni čeka mukotrpan posao...

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Andoni Iraola fudbal Milan transferi Serija A treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC