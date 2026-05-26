Dan odluke u Premijer ligi BiH! Ko ide u niži rang - Sloga ili Posušje?

Odgovor na pitanje iz naslova dobićemo večeras oko 20.00 časova.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Ovog utorka biće stavljena tačka na premijerligašku sezonu, a preostalo je da se razriješi još jedna dilema – ko uz Rudar Prijedor ide u niži rang?

Ugroženi su Sloga Meridian, koja na pretposljednjoj poziciji ima 31 bod, i Posušje koje na mjestu osam, prvom van zone ispadanja, ima tri boda više, ali uz lošiji omjer u međusobnim duelima (tri pobjede Dobojlija i remi, op.a.). Tim Nedima Jusufbegovića je šanse za opstanak oživio u prošlom kolu gostujućim trijumfom upravo u Posušju (0:1), a ukoliko želi da i naredne sezone bude u eliti, moraće prije svega da savlada već prežaljeni Rudar Prijedor na Lukama.

Posušje nema premijerligašku pobjedu od 10. aprila, kada je na "Mokrom Docu" savladan Široki Brijeg (2:0). Nakon toga, tim Darija Bašića je upisao četiri remija i tri poraza. Sa druge strane, Sloga Meridian je u posljednja četiri kola uknjižila sedam bodova.

Međutim, s obzrom na već opisano stanje na tabeli, dobojskom premijerligašu nije dovoljan samo trijumf nad "rudarima". Moraće igrači Sloge Meridian da prate dešavanja i u Banjaluci, gdje fudbaleri Borca na proslavi titule dočekuju Posušake. Iz tog susreta, Dobojlijama odgovara samo pobjeda crveno-plavih.

Oba meča u borbi za opstanak počinju u 18.00 časova, dok će zavjesu spustiti mostarski rivali Zrinjski i Velež, koji se sastaju sat kasnije na stadionu Pod Bijelim brijegom.

Kada je riječ o timovima koji će predstavljati BiH na evropskoj sceni, poznato je da će Borac u kvalifikacije za Ligu šampiona, gdje startuje od prvog kola. Zrinjski kao osvajač Kupa BiH ide u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu, dok iz prvog kola ovog takmičenja kreću trećeplasirano Sarajevo i četvrtoplasirani Velež.







Tablice omogućuje Sofascore

(mondo.ba, D. Šutvić)

