Čitaoci reporteri

Dan odluke u Premijer ligi BiH! Ko ide u niži rang - Sloga ili Posušje?

Dragan Šutvić
Odgovor na pitanje iz naslova dobićemo večeras oko 20.00 časova.

Ko ispada iz Premijer lige BiH Sloga ili Posušje

Ovog utorka biće stavljena tačka na premijerligašku sezonu, a preostalo je da se razriješi još jedna dilema – ko uz Rudar Prijedor ide u niži rang?

Ugroženi su Sloga Meridian, koja na pretposljednjoj poziciji ima 31 bod, i Posušje koje na mjestu osam, prvom van zone ispadanja, ima tri boda više, ali uz lošiji omjer u međusobnim duelima (tri pobjede Dobojlija i remi, op.a.). Tim Nedima Jusufbegovića je šanse za opstanak oživio u prošlom kolu gostujućim trijumfom upravo u Posušju (0:1), a ukoliko želi da i naredne sezone bude u eliti, moraće prije svega da savlada već prežaljeni Rudar Prijedor na Lukama.

Posušje nema premijerligašku pobjedu od 10. aprila, kada je na "Mokrom Docu" savladan Široki Brijeg (2:0). Nakon toga, tim Darija Bašića je upisao četiri remija i tri poraza. Sa druge strane, Sloga Meridian je u posljednja četiri kola uknjižila sedam bodova.

Međutim, s obzrom na već opisano stanje na tabeli, dobojskom premijerligašu nije dovoljan samo trijumf nad "rudarima". Moraće igrači Sloge Meridian da prate dešavanja i u Banjaluci, gdje fudbaleri Borca na proslavi titule dočekuju Posušake. Iz tog susreta, Dobojlijama odgovara samo pobjeda crveno-plavih.

Oba meča u borbi za opstanak počinju u 18.00 časova, dok će zavjesu spustiti mostarski rivali Zrinjski i Velež, koji se sastaju sat kasnije na stadionu Pod Bijelim brijegom.

Kada je riječ o timovima koji će predstavljati BiH na evropskoj sceni, poznato je da će Borac u kvalifikacije za Ligu šampiona, gdje startuje od prvog kola. Zrinjski kao osvajač Kupa BiH ide u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu, dok iz prvog kola ovog takmičenja kreću trećeplasirano Sarajevo i četvrtoplasirani Velež.



