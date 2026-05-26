Skandal na Rolan Garosu zbog "crne žurke"

Naomi Osaka se obratila i objasnila svima sve o "crnoj žurci" kako su na društvenim mrežama nazvali njeno okupljanje. Jasno je rekla da se neće nikom izvinjavati zbog svoje rase, svojih postupaka i osjećanja.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Naomi Osaka treba da počne takmičenje na Rolan Garosu od 13 časova duelom sa Njemicom Larom Sigmund, a već sada je napravila skandal na Rolan Garosu. Velika se buka digla oko žurke koju je napravila pred početak takmičenja u Parizu i na konferenciji za medije je nekadašnja najbolja teniserka sveta pričala o tome.

Ona je na druženje pozvala Koko Gof, Gaela Monfisa, Tejlor Tauzend, Kristofera Jubanksa i Aziju Muhamed. Slike tog okupljanja su se našle na društvenim mrežama, a mnogi na društvenim mrežama su je napali. Razlog je rasna podijeljenost, tj. to što su samo tamnoputi teniseri i teniserke pozvani na druženje.

"Kada sam odrastala nije bilo mnogo tenisera na koje sam mogla da se ugledam, a da su izgledali kao ja. Pošto sam bila manjina u sportu kao što je tenis osjećala sam se jako izolovano, ali pozitivno je što smo se svi mi držali zajedno. Drugarstvo, zajedništvo, nema riječi da se to opiše. Jednostavno se osjećate sigurno kada znate da neka osoba ima iskustva slična vašim", rekla je Naomi Osaka.

"Nikada se neću izviniti što sam crna"

Osaka koja je rođena u Japanu i nastupa pod zastavom Japana rođena je u mješovitom braku. Otac joj je Amerikanac porijeklom sa Haitija, a majka Japanka. Sa samo tri godine porodica se preselila u SAD i osjetila šta znači rasizam.

"Odrasla sam gledajući kako mi diskriminišu oca. Policajci su ga mnogo puta zaustavljali na teniskim terenima. Postoji mnogo stvari za koje ću se izviniti u mom životu, ali to što se ponosim time što sam crna i što cijenimo ko smo nikada neće biti stvar za koju ću reći da mi je žao što sam uradila. U stvari, lažem. žao mi je. Žao mi je zbog ljudi koji ne mogu svojim mozgom da shvate da ovo nije stvar koja dijeli, već slavljenje onoga što smo", rekla je ona i tako stavila tačku.

Sada nekadašnja najbolja teniserka sveta koja se nalazi na 15. mjestu na WTA listi želi da nastavi da osvaja trofeje. Nema ih za sada baš kao Novak Đoković koga jako cijeni, ali ni njena četiri grend slema nisu malo.

