"Nisam pričao o teniserki, već o svojoj ženi": Suze koje su slomile Rolan Garos, tenis poslije ovoga nikog nije zanimao

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Francuski teniser Gael Monfis odigrao je posljednji Rolan Garos i oprostio se na emotivan način.

Gael Monfis o supruzi Izvor: Screenshot/Twitter/@BastienFachan/@rolandgarros

Francuski teniser Gael Monfis u septembru puni 40 godina i riješio je da stavi tačku na tenis. Aktuelna sezona biće njegova posljednja, a Rolan Garos, na kojem je ispao u prvom kolu, bio je posljednji u karijeri Francuza. Sa tribina ga je pomno pratila supruga, takođe teniserka Elina Svitolina, pa je oproštaj od Rolan Garosa bio emotivniji nego za druge tenisere.

"Obično ti govoriš francuski, Elina, pa sada želim da se zahvalim Elini. Želio bih da se zahvalim svojoj supruzi, jer bez nje možda večeras ne bih ni bio ovdje. Zajedno smo osam godina, osam prelijepih godina, bila si uz mene sve vrijeme", započeo je Monfis.

"Ali ne govorim o Elini Svitolini, govorim o Elini kao ženi, pravoj ženi, mojoj supruzi, koja je bila tu u svim trenucima, u svakom trenutku. Koja je uvijek znala da me podrži kao čovjeka, a ne kao tenisera. Koja je uvijek bila uz mene u mojim sumnjama, koja je uvijek znala da me podigne, da me ohrabri, da me voli i, prije svega, podarila mi je najljepši dar na svijetu – našu ćerku", rekao je Monfis i izazvao suze navijača, a ponajviše svoje supruge.

Na kraju je samo kratko i jasno zaključio: "Volim te".

Elina Svitolina, ukrajinska teniserka, trenutno je sedma igračica svijeta i u karijeri je osvojila 20 titula, a i pored obaveza profesionalnog sportiste pomno uspijeva da prati sva dešavanja na terenu vezana za supruga. Tako se i na Rolan Garosu našla u prvim redovima, iz sveg glasa navijala za supruga, ali je Monfis poražen od Uga Gastona 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0.

Na kraju, oproštaj je bio pun suza i ponosa, ali naravno i tuge zbog posljednjeg Rolan Garosa.

