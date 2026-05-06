"Volim Federera, ali ovo moram da kažem": Legendarni Francuzi o Đokoviću pričali kao niko dosad

Legendarni košarkaš Toni Parker i teniser Gael Monfis proćaskali su o neizbježnoj temi - Novaku Đokoviću

Izvor: Screenshot/Twitter/@DjokovicFan_, Screenshot/Twitter/@australianopen

Dvojica Francuza, dvojica legendi svojih sportista. Bivši košarkaš Toni Parker i i dalje aktuelni teniser Gael Monfis sastali su se i proćaskali o uvijek aktuelnoj temi - ko je najbolji teniser svih vremena? Ono što je zanimljivo, nije bilo dileme, a bivša NBA zvijezda čak je i priznala da je navijač Rodžera Federea, ali bi za popularnog "GOAT" uvijek izabrao Novaka Đokovića.

Gael Monfis se kao teniser našao u ulozi ispitivača, mada nije odolio pa je i iskusni Francuz morao da prizna - Novak Đoković je osvojio sve i ako ni zbog čega drugog, onda je zbog toga najbolji svih vremena. Bivši košarkaš San Antonija bio je vrlo direktan i rekao da svako ko Novaku ne priznaje da je najbolji svih vremena to čini jer ga lično ne voli.

Evo kako je tekao razgovor dvojice Francuza:

Monfis: Novak je "obrnuo" igru tenisa. Novak... prosto ne možeš ništa da kažeš.

Parker: Sve je osvojio.

Monfis: Ali zaista više nema šta da se doda.

Parker: Ljudi koji kažu da on nije "GOAT" (najveći svih vremena) to govore samo zato što ga lično ne vole.

Monfis: Ne, ali to je subjektivno.

Parker: Ipak, ne možeš reći da to nije on. Ja obožavam Rodžera. Rodžer, ta klasa, način na koji je igrao. Poslije toga ima onih koji više vole Rafu.

Monfis: U tom slučaju, ko je "GOAT" tenisa?

Parker: Kada me pitaju, kažem Đoković.

Monfis: Eto, "GOAT" tenisa. A, onaj kojeg ti više voliš?

Parker: Meni je za gledanje i za stil igre Rodžer.

Monfis: Ali "GOAT" tenisa?

Parker: Da, to je Novak, ne možeš reći ništa drugo. Prinuđen si.

Novak Đoković je teniser sa najviše osvojenih grend slem titule, čak 24 u karijeri, ali pred njim su i dalje realne šanse da stigne do 25. Trenutno se priprema za masters u Rimu, a poslije Italije, slijedi veliki turnir u Parizu. Na prvom grend slemu, na Australijan openu, stigao je do finala, pa su sve prilike da bi isti uspjeh mogao da ponovi i u "gradu svjetlosti".

Iza Novaka Đokovića nalaze se Rodžer Federer i Rafael Nadal, Španac je 22 puta bio osvajač grend slema, a Švajcarac 20. Ujedno, Đoković je prije dva ljeta uspio da postane i šampion Igara u Parizu i na taj način je kompletirao apsolutno sva priznanja u karijeri.