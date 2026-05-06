Hrvat stao uz Srbina: "Ne otpisujte Novaka Đokovića"

Dok svijet prognozira pobjedu Janika Sinera na Rolan Garosu, Ivan Ljubičić upozorava da Novaka Đokovića ne treba otpisivati. Iskustvo je ključno.

Sve bliži je početak Rolan Garosa i već sada priča se o tome ko je favorit. S obzirom da nema dvostrukog uzastopnog osvajača trofeja Karlosa Alkaraza, pretpostavljalo se da postojati veće dileme oko toga ko je "viđen" da osvoji pehar, međutim čini se da sa svih strana stižu prognoze da Janik Siner "lagano pobjeđuje".

S takvom ocjenom se ne slaže bivši hrvatski teniser i trener Ivan Ljubičić koji je rekao da uprkos tome što je nova generacija i te kako pokazala šta umije (misli na Sinera, Fisa, Fonseku, Hodara...), poručuje da Đokovića ne smiju otpisivati.

"Istina je, mladi nemaju toliko iskustva u grend slem mečevima. Ali to ne znači da ne mogu biti konkurentni, možda tek otkrijemo tu njihovu karakteristiku. Zatim, naravno, tu su seniori, mislim na Novaka Đokovića i Sašu Zvereva, koji jako dobro znaju kako upravljati dvonedjeljnim turnirom na tri dobijena seta. Oni znaju kako se to radi", rekao je Ljubičić za "Skaj Sports".

"Ipak, bez Karlosa Alkaraza, očekujem da će mladi pokušati da naprave nešto posebno kako bi sebi stvorili dodatnu priliku", zaključio je Ljubičić.

Alkarazu savjet kao Federeru

Ljubičić je bio trener Rodžera Federera i prisjetio se kako je Švajcarac morao da napravi pauzu tokom 2016. godine zbog povrede i onda se vratio jači, pa po istom receptu savjetuje i Alkaraza koji je povrijeđen.

"To je donekle ista stvar. Karlos ima problema sa zglobom, što znači da ima vremena i prilike da radi na drugim stvarima sa svojim timom. Nadam se da će uzeti potrebno vrijeme i da neće forsirati povratak. Razumijem da danas propuštanje jednog ili čak dva grend slema može izgledati dramatično, ali suočiti se s još dužom pauzom zbog požurivanja bilo bi puno gore. Jednom kad ste izvan terena, bolje je uzeti dovoljno vremena i vratiti se kad ste spremni", poručio je Ljubičić.

Da li Siner može na šljaci?

"Za mene nije bilo dileme da je jak na zemlji. To je pokazao već prošle godine s finalima u Rimu i Parizu, koje je izgubio samo od Alkaraza. Nastavlja da radi ono što mu je uspijevalo i prošle godine, ali s malo više iskustva. Stoga mene ne iznenađuje nastavak njegove dominacije", rekao je Ivan Ljubičić poslije Sinerovog osvajanja Madrida, što mu je bio peti uzastopni masters u nizu koji je osvojio.

"Ne smatram iole dramatičnim to što igra sve turnire, jer je i Nadal to radio i sve ih osvajao. Janik je mlad i u redu je da igra ako se dobro osjeća. Preskakanje masters turnira je moderna stvar, ali kad ste mladi, ne postoji uvijek obaveza prevencije povreda. Naravno, ako se osjećate umorno, razumljivo je preskočiti neki događaj", naglasio je Ljubičić.

Tenis se promijenio

Osvrnuo se Ivan Ljubičić i na to kako tenis danas ne izgleda kako je u njegovo vrijeme, odnosno sada je veći naglasak na mentalnoj pripremi, posebno jer i mastersi traju po dvije nedjelje.

"Mijenja se dosta toga. Fizički je jednostavnije jer ne igrate svaki dan, ali je mentalno teže. Da biste sada odigrali tri turnira, morate biti odsutni pet nedjelja, dok ste prije igrali četiri u četiri. Tako se nikada ne opuštate, vi ste zaista uvijek pod mentalnom napetošću", smatra Ljubičić.

