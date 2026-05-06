"Ljudi ne znaju kome idu naše pare": Arina Sabalenka pokrenula revoluciju, sprema se bojkot grend slemova

Izjava Arine Sabalenke podigla je teniski svijet na noge, pa joj se tako u bojkotu pridružuju i Koko Gof i Jelena Ribakina.

Izvor: Latin Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Arina Sabalenka pokreće revoluciju u tenisu. Najavila je bojkot grend slem turnira ukoliko se ne poboljšaju zarade koje igrači dobijaju. Nezadovoljna je, kao i mnogi drugi, zbog toga što od ukupnog nagradnog fonda najmanje novca ide onima koji su za to najzaslužniji. Sada je dobila i podršku koleginica iz vrha - Jelena Ribakina i Koko Gof su uz nju.

"Ako većina nas bojkotuje i ne igra naravno da sam za to. Ne govorim samo o grend slemovima, već o nagradnim fondovima. Mnogi ljudi ne shvataju koliko su veliki porezi. Dosta novca odlazi baš na porez", rekla je Ribakina u Rimu.

Sličnu izjavu dala je i Amerikanka koja je podržala bjelorusku teniserku.

"Vidjela sam to i u drugim sportovima, potrebno je zajedništvo, moramo da radimo zajedno. Potreban je konsenzus oko toga šta svi zajedno treba da radimo, posebno nižerangirani igrači. Želim da ostavim sport u boljem stanju nego što je bio kada sam počela da se bavim tenisom. Ako svi radimo zajedno i da sarađujemo onda mogu 100 odsto da vidim bojkot kao jedno od rješenja", zaključila je Gof.

Da li ćemo vidjeti najbolje teniserke kako ne igraju na grend slemovima? Vrijeme će pokazati...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:31 Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund Izvor: Arena premium Izvor: Arena premium

(MONDO)