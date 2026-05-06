logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ljudi ne znaju kome idu naše pare": Arina Sabalenka pokrenula revoluciju, sprema se bojkot grend slemova

"Ljudi ne znaju kome idu naše pare": Arina Sabalenka pokrenula revoluciju, sprema se bojkot grend slemova

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Izjava Arine Sabalenke podigla je teniski svijet na noge, pa joj se tako u bojkotu pridružuju i Koko Gof i Jelena Ribakina.

teniserke se udruzuju da bojkotuju grend slem turnire Izvor: Latin Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Arina Sabalenka pokreće revoluciju u tenisu. Najavila je bojkot grend slem turnira ukoliko se ne poboljšaju zarade koje igrači dobijaju. Nezadovoljna je, kao i mnogi drugi, zbog toga što od ukupnog nagradnog fonda najmanje novca ide onima koji su za to najzaslužniji. Sada je dobila i podršku koleginica iz vrha - Jelena Ribakina i Koko Gof su uz nju.

"Ako većina nas bojkotuje i ne igra naravno da sam za to. Ne govorim samo o grend slemovima, već o nagradnim fondovima. Mnogi ljudi ne shvataju koliko su veliki porezi. Dosta novca odlazi baš na porez", rekla je Ribakina u Rimu.

Sličnu izjavu dala je i Amerikanka koja je podržala bjelorusku teniserku.

"Vidjela sam to i u drugim sportovima, potrebno je zajedništvo, moramo da radimo zajedno. Potreban je konsenzus oko toga šta svi zajedno treba da radimo, posebno nižerangirani igrači. Želim da ostavim sport u boljem stanju nego što je bio kada sam počela da se bavim tenisom. Ako svi radimo zajedno i da sarađujemo onda mogu 100 odsto da vidim bojkot kao jedno od rješenja", zaključila je Gof.

Da li ćemo vidjeti najbolje teniserke kako ne igraju na grend slemovima? Vrijeme će pokazati...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:31
Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC