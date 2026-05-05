Amerikanac najavio kraj Đokovićevog rekorda: "Ubjedljivo je najbolji na svijetu, ko može da ga pobijedi?"

Bivši teniser Sem Kvari nema dilemu - Janik Siner će oboriti rekorde najboljeg svih vremena Novaka Đokovića, ali na masters turnirima

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković rekorder je po mnogo čemu u sportu koji je promijenio. Međutim, pojavom mladih tenisera postavlja se pitanje da li je na pomolu neka nova buduća legenda? Možda baš Janik Siner koji igra sjajno posljednje dvije sezone i koji, makar, na masters turnirima prijeti da obori rekorde najvećih igrača. Zbog toga bivši teniser Sem Kvari vjeruje u Italijana.

Siner je u Madridu pobijedio Sašu Zvereva i osvojio novi masters, bio je bolji ubjedljivim rezultatom 6:1, 6:2. Svetski broj jedan nije pravio greške, imao je osam aseva i osvojio je čak 93 posto poena na prvi servis. Trijumf nad Nijemcem nije potvrdio samo da je sjajan u tekućoj sezoni, već je postao i prvi teniser koji je osvojio pet uzastopnih titula na masters 1000 turnirima.

I još nešto... Pobjedom nad Zverevim, Italijan je igrač koji ima četvrti najduži niz na mesters 1000 turnirima, tačnije 28 vezanih pobjeda, a sve je počelo u Parizu 2025. Ostaje pitanje hoćemo li vidjeti Janika Sinera kako obara rekord Novaka Đokovića od 31 vezane pobjede na turnirima iz ove serije? E pa, Sem Kvari vjeruje da hoćemo.

Šta je rekao Sem Kvari o Janiku Sineru?

Bivši 11. igrač svijeta nema dilemu: "Preteći će ga", rekao je Kveri u emisiji "Nothing Major Show".

"Potrebne su mu četiri pobjede u Rimu, raspored je već objavljen, a potencijalno bi se sastao sa Đokovićem u finalu jer je Đoković na Zverevljevoj strani. On je ubjedljivo najbolji igrač na svijetu, pobijedio je u 23 meča zaredom i 28 na masters 1000 turnirima", rekao je Sem Kveri i tako pojasnio zašto će Italijan oboriti rekord Novaka Đokovića.

"Ko može da ga pobijedi, a još i nema Karlosa Alkaraza? Ne vidim da bi iko mogao da pobijedi ovog momka u Rimu", bio je izričit Kvari.

"Prošle godine je stigao do finala kada nije igrao mečeve tri mjeseca i izgubio je od Karlosa Alkaraza, koji trenutno nije tamo. Vjerujem da bi mogao da stigne do 40", dodao je Amerikanac. "Mislim da su sve oči u svijetu tenisa, pa i u muškoj ekipi, uprte u njega i u ono što može da postigne u pogledu brojki."

