Amerikanac najavio kraj Đokovićevog rekorda: "Ubjedljivo je najbolji na svijetu, ko može da ga pobijedi?"

Bivši teniser Sem Kvari nema dilemu - Janik Siner će oboriti rekorde najboljeg svih vremena Novaka Đokovića, ali na masters turnirima
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković rekorder je po mnogo čemu u sportu koji je promijenio. Međutim, pojavom mladih tenisera postavlja se pitanje da li je na pomolu neka nova buduća legenda? Možda baš Janik Siner koji igra sjajno posljednje dvije sezone i koji, makar, na masters turnirima prijeti da obori rekorde najvećih igrača. Zbog toga bivši teniser Sem Kvari vjeruje u Italijana.
Siner je u Madridu pobijedio Sašu Zvereva i osvojio novi masters, bio je bolji ubjedljivim rezultatom 6:1, 6:2. Svetski broj jedan nije pravio greške, imao je osam aseva i osvojio je čak 93 posto poena na prvi servis. Trijumf nad Nijemcem nije potvrdio samo da je sjajan u tekućoj sezoni, već je postao i prvi teniser koji je osvojio pet uzastopnih titula na masters 1000 turnirima.
I još nešto... Pobjedom nad Zverevim, Italijan je igrač koji ima četvrti najduži niz na mesters 1000 turnirima, tačnije 28 vezanih pobjeda, a sve je počelo u Parizu 2025. Ostaje pitanje hoćemo li vidjeti Janika Sinera kako obara rekord Novaka Đokovića od 31 vezane pobjede na turnirima iz ove serije? E pa, Sem Kvari vjeruje da hoćemo.
Šta je rekao Sem Kvari o Janiku Sineru?
Bivši 11. igrač svijeta nema dilemu: "Preteći će ga", rekao je Kveri u emisiji "Nothing Major Show".
"Potrebne su mu četiri pobjede u Rimu, raspored je već objavljen, a potencijalno bi se sastao sa Đokovićem u finalu jer je Đoković na Zverevljevoj strani. On je ubjedljivo najbolji igrač na svijetu, pobijedio je u 23 meča zaredom i 28 na masters 1000 turnirima", rekao je Sem Kveri i tako pojasnio zašto će Italijan oboriti rekord Novaka Đokovića.
"Ko može da ga pobijedi, a još i nema Karlosa Alkaraza? Ne vidim da bi iko mogao da pobijedi ovog momka u Rimu", bio je izričit Kvari.
"Prošle godine je stigao do finala kada nije igrao mečeve tri mjeseca i izgubio je od Karlosa Alkaraza, koji trenutno nije tamo. Vjerujem da bi mogao da stigne do 40", dodao je Amerikanac. "Mislim da su sve oči u svijetu tenisa, pa i u muškoj ekipi, uprte u njega i u ono što može da postigne u pogledu brojki."
Ko ima najviše pobjeda na masters 1000 turnirima?
- Novak Đoković - 31 (od Indijan Velsa 2011. do Sinsinatija 2011)
- Novak Đoković - 30 (od Pariza 2014. do Montreala 2015)
- Rodžer Federer - 29 (od Hamburga 2005. do Monte Karla 2006)
- Janik Siner 28 (od Pariza 2025 - i dalje traje)
- Novak Đoković - 23 (od Šangaja 2013. do Monte Karla 2014)
- Rafael Nadal - 23 (od Madrida 2013. do Šangaja 2013)
- Novak Đoković - 22 (od Šangaja 2015. do Monte Karla 2016)
- Pit Sampras - 19 (od Indijan Velsa 1994. do Stokholma 1994)
- Refael Nadal - 18 (od Monte Karla 2010. do Toronta 2010)
- Rafael Nadal - 18 (od Monte Karla 2005. do Sinsinatija 2005)