logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Barna nastavlja da ruši granice: Srbin postao najbrži Evropljanin

Barna nastavlja da ruši granice: Srbin postao najbrži Evropljanin

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski plivač Andrej Barna zauzeo je drugo mjesto na mintingu u Monte Karlu, gdje je ostvario sjajno vrijeme i bio najbrži Evropljanin.

Andrej Barna najbrži Evropljanin Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Srpski plivač Andrej Barna osvojio je drugo mjesto na mitingu u Monte Karlu, u trci na 50 metara slobodnim stilom. Bila je to prva stanica prestižne serije Mare Nostrum, a Barna je bio najbrži Evropljanin, pošto je u četvrtfinalu do cilja stigao za 21,48 sekundi.

Barna, koji drži rekord Srbije, takmičenje je započeo vremenom od 22,57 sekundi kada je u kvalifikacijama na cilj stigao kao treći. U osmini finala bio je najbrži, pa je trku završio za 21,91 sekundu, a zatim je u četvrtfinalu postavio nestvarno vrpleme kada je do cilja stigao za 21,48.

Ovaj rezultat bio je dovoljan za drugo mlesto, ali i za treće najbolje vrijeme na svijetu u tekućoj godini. Ispred momka rođenog u Subotici nalaze se Australijanac Kameron Mekivoj (20,88) i Amerikanac Đulijano (21,43), pa je Barna samim tim najbrži Evropljanin. U polufinalnoj trci Andrej je plivao 21,87, a brži od njega bio je Amerikanac Kvintin Mekarti sa 21,67. U finalnom okršaju za zlatnu medalju Mekarti je ponovo bio uspješniji sa vremenom 21,43, dok je Barna trku završio za 21,79, osvojivši srebro.

Rezultat koji je srpski plivač zabilježio značajan je iz više razloga, posebno zbog toga što je pred Barnom i Evropsko prvenstvo u Parizu od 10. do 16. avgusta.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Andrej Barna Plivanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC