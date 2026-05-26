Barna nastavlja da ruši granice: Srbin postao najbrži Evropljanin

Srpski plivač Andrej Barna zauzeo je drugo mjesto na mintingu u Monte Karlu, gdje je ostvario sjajno vrijeme i bio najbrži Evropljanin.

Srpski plivač Andrej Barna osvojio je drugo mjesto na mitingu u Monte Karlu, u trci na 50 metara slobodnim stilom. Bila je to prva stanica prestižne serije Mare Nostrum, a Barna je bio najbrži Evropljanin, pošto je u četvrtfinalu do cilja stigao za 21,48 sekundi.

Barna, koji drži rekord Srbije, takmičenje je započeo vremenom od 22,57 sekundi kada je u kvalifikacijama na cilj stigao kao treći. U osmini finala bio je najbrži, pa je trku završio za 21,91 sekundu, a zatim je u četvrtfinalu postavio nestvarno vrpleme kada je do cilja stigao za 21,48.

Ovaj rezultat bio je dovoljan za drugo mlesto, ali i za treće najbolje vrijeme na svijetu u tekućoj godini. Ispred momka rođenog u Subotici nalaze se Australijanac Kameron Mekivoj (20,88) i Amerikanac Đulijano (21,43), pa je Barna samim tim najbrži Evropljanin. U polufinalnoj trci Andrej je plivao 21,87, a brži od njega bio je Amerikanac Kvintin Mekarti sa 21,67. U finalnom okršaju za zlatnu medalju Mekarti je ponovo bio uspješniji sa vremenom 21,43, dok je Barna trku završio za 21,79, osvojivši srebro.

Rezultat koji je srpski plivač zabilježio značajan je iz više razloga, posebno zbog toga što je pred Barnom i Evropsko prvenstvo u Parizu od 10. do 16. avgusta.

