"Moja želja je da imamo 30 klubova u Evroligi": Željkov kum otkrio detalje i podjele, da li je ovo izvodljivo?

Dimitris Itudis ispričao je da je njegova želja i vizija da jednog dana u Evroligi vidi 30 timova podijeljenih u divizije po uzoru na NBA ligu.

Evroliga će ostati u istom formatu i naredne sezone. Dakle 20 timova će se boriti da osvoji titulu i da skinu Olimpijakos sa trona. Ali, Dimitris Itudis ima drugačiji prijedlog. Želi da vidi 30 timova u elitnom takmičenju jednog dana i da budu podijeljeni u konferencije i da to funkcioniše na drugi način.

"Ne pričam kao predsjednik trenera Evrolige, već kao ljubitelj košarke. Pred svima vama kažem da moramo, Evroliga mora da razmotri programe i investicije poznatih biznismena. Čujem da PAOK želi u Evroligu. Zašto o ovome pričam? Imamo projekte poput Dubaija i Hapoel Tel Aviva, Evroliga treba da prihvati sve te investitore koji dolaze u naš sport i želi da učini timove održivim uz veliku finansijsku pomoć. Naravno, uz poštovanje fer-pleja. Mora to da se prihvati", počeo je Itudis obraćanje kao predsjednik udruženja evroligaških trenera.

Kum Željka Obradovića i trener Hapoela pojasnio je i kako bi sve to trebalo da funkcioniše u nekoj bliskoj budućnosti.

"Ako u nekom momentu budemo imali 24, 26 ili 30 timova, što je moj ultimativni san. Ne znam da li će to da se desi ikada, ali da timovi budu podijeljeni u dvije, tri, možda čak i četiri grupe. Moramo da prihvatimo momenat kada klubovi žele da investiraju u košarku", jasan je Itudis.

