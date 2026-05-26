Toni Parker "otima" pojačanja Zvezdi i Partizanu!

Toni Parker odjednom ne žali novac i spreman je da napravi potpuni novi Asvel. Naciljao je pojačanja koja žele Crvena zvezda i Partizan.
Asvel je okrenuo novi list i sada će po svemu sudeći postati ozbiljan kandidat za visok plasman u Evroligi. Tim koji je godinama bio u dobnjem domu elitnog takmičenja sa samo osam pobjeda sada samo ređa ponude za pojačanja.
Toni Parker koji je vlasnik kluba otpustio je prvo svog brata sa mjesta trenera, a sada i Pjerika Pupea, a onda krenuo da gradi strašan tim. Prvo se uključio u trku za potpis Armonija Bruksa i sva je prilika da će uraditi sve da pokvari posao Partizanu koji je takođe zainteresovan za njega.
A sada bi mogao tim iz Vilerbana da pokvari planove i ekipi Crvene zvezde. Dugo već se piše o tome da crveno-beli žele nekadašnjeg NBA igrača i bivšeg člana Mege Timotija Luvavua-Kabaroa kao pojačanje, a sada se u trku za njegov potpis uključio i Asvel.
⏳ ASVEL are close to signing Timothé Luwawu-Cabarrot and Frank Ntilikina for next season!— 5th Quarter (@5th_Quarter_)May 26, 2026
Osim njega Asvel želi da dovede još jednog NBA Francuza Frenka Nilikinu. On je nakon duge NBA karijere prvo došao u Partizan, a onda je početkom ove sezone prešao u Olimpijakos gdje takođe nije ostavio previše dobar utisak. Ipak Parker ga vidi u svom novom timu.
Do sada su u timu bili mnogo jeftiniji igrači poput veterana Tome Ertela, Edvina Džeksona i Dejvida Lajtija, kao i domaćih igrača Arnela Traorea, Melvina Ažinse, Bodijana Mase i Bastijena Votijea.
