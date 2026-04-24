Toni Parker odlučio da bude "sam svoj gazda": Zbog toga je promijenio planove s Asvelom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Toni Parker će naredne sezone voditi Asvel i kao vlasnik i kao trener, pa ovaj klub ostaje u Evroligi.

toni parker ostavlja asvel u evroligi da bi bio trener Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Već mjesecima unazad spekuliše se da će Asvel odustati od Evrolige, međutim prema posljednjim informacijama specijalizovanog portala "Jurohups" to ipak nije tačno. Na nedavnom sastanku Odbora akcionara Evrolige čuli smo da je Asvel izrazio namjeru da ipak ostane u ovom takmičenju i naredne sezone, uz neke vrlo značajne promjene.

Najveća bi mogla da se tiče trenera, pošto bi vlasnik kluba - legendarni košarkaš Toni Parker - trebalo od iduće sezone da se okuša u novoj ulozi. Do sada se Toni Parker nije bavio trenerskim poslom, više ga je zanimao biznis i zbog toga je, između ostalog, uložio ozbiljan novac u Asvel, ali kada već nije uspjelo ni sa njegovim bratom na klupi, kao ni sa nekim drugim trenerskim imenima, odlučio je da proba sam.

Vidjećemo da li će to upaliti i koliko dugo će Parker izdržati u trenerskom radu, pošto će istovremeno kao gazda kluba razgovarati i sa predstavnicima NBA lige koja u Evropi pokreće svoje takmičenje.

"Gazda" Toni Parker će tako naredne sezone imati podjednako posla koliko i "trener" Toni Parker, posebno ako ne dođe do onoga što su iz Evrolige najavljivali - a to je ujedinjenje sa projektom NBA Evropa. Za sada, ostaje na snazi ideja da Asvel makar još jednu sezonu ostane u Evroligi, poslije čega bi njihova licenca mogla da bude "na izvol'te".

Osim Asvela, još se čeka odluka Real Madrida, dok su se pojavile i nove informacije o "franšiznim licencama" Evrolige.

Džabari Parker neće da skoči na loptu
Izvor: Printscreen/Arena sport

