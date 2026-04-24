Nebojša Čović o neuspjehu Crvene zvezde i Partizana u Evroligi: "Pričali su da idu na Fajnal-for"

Prvi čovjek srpske košarke Nebojša Čović kaže da Crvena zvezda i Partizan nisu opravdali ni sredstva ni očekivanja u Evroligi.

Predsjednik KSS-a Nebojša Čović osvrnuo se na neuspjeh Crvene zvezde i Partizana u Evroligi. Crveno-bijeli su završili kao 10. nakon poraza u prvom meču plej-ina od Barselone, dok su crno-bijeli odavno ispali iz trke za doigravanje i ostali 15. na tabeli.

Čović je tokom gostovanja u "Sportskom dnevniku" na RTS-u istakao kako su oba kluba izdvojila velika sredstva, ali da ništa od toga nije opravdano. Dodao je da su predstavnici i igrači kluba sa Malog Kalemegdana podlegli pritisku i na kraju razočarali navijače kojima su data velika obećanja.

"Loše. Jako loše mi to izgleda. Izdvojena su velika sredstva. Spomenuli ste sistem, gradili smo ga 13-14 godina u Zvezdi, nije pao s neba, došli smo do toga da konkurišemo za licencu i tako dalje. Izdvojena su ogromna sredstva ove godine, kao nikada do sada, izletjelo se s određenim očekivanjima, podignut je nivo, pričalo se o fajnal-foru, naravno to je želja, ali može da napravi pritisak i da bude kontraproduktivno. Kod igrača i kod stručnog štaba. To je bilo na proslavama, svuda su pričali o tome, kad to kažete morate da snosite odgovornost ako nije tako. ABA liga ničemu ne služi i to je olakšavajuće", rekao je Čović.

Još jednom je ponovio kako uložena sredstva nisu opravdana i naglasio kako ABA liga više ničemu ne služi jer trofej pobjednika ne donosi direktan plasman u elitno takmičenje.

"To je bilo na proslavama, svuda su pričali, ako to kažete morate da snosite odgovornost. Imali ste veliko olakašanje da ne kažem da ABA liga ničemu ne služi. Prije smo kroz ABA ligu išli u Evroligu, sada je stabilna varijanta. To je kao kada odete na muziku, odete i date ogromne pare, a ne dobijete adekvatnu muziku. I ne samo kod Zvezde, to je i kod Partizana. To su ogromna sredstva. Još sezona traje i neću da se upuštam u detaljnije kritike i analize. Tu postoje vadilice, to je ABA liga, osvojiti trofej, kao i djelimično KLS. Ako je to liga, pošto više liči na turnir."

