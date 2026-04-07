"Batler neće da igra odbranu, Grejema nikad ne bih doveo": Čović otkrio da je htio Spanulisa u Zvezdi

Nebojša Čović pričao je o Crvenoj zvezdi, posebno o Džaredu Batleru i Devonteu Grejemu, ali i o dolasku Vasilisa Spanulisa.

Crvena zvezda bori se za plej-in Evrolige. Šanse za plej-of su minimalne, samo u domenu teorije, pa je jasno da mora da dobije utakmice protiv Pariza u Areni i Asvela u Lionu i da onda sledi odlučujući meč sa Realom u Madridu. O igri Zvezde je pričao i Nebojša Čović.

"Batler je izvanredan igrač, strašan napadač, vidim da je dobar čovjek isto. Ali, on ne želi da igra odbranu. Ovaj iz Partizana ga je 'izbušio' i to moraš da vidiš kao trener. Džared je sjajan napadač, ako bi korigovao odbranu i ako bi imao želju da igra, a on to ne želi", rekao je Čović u podkastu "Ozbiljno neozbiljni".

Prokomentarisao je i dovođenje, pa potom i razlaz sa Devonteom Grejemom.

"Grejema nikada ne bih doveo. Dosta je potrošen igrač, imao je odličnu karijeru, imao je nesreću da je upao u Zvezdu sa nagomilanim brojem stranaca.

O pregovorima sa Spanulisom i Trinkijerijem

Među pitanjima za nekadašnjeg prvog čovjeka Zvezde bilo je i da li je postojao dogovor sa nekim trenerom koji nije došao. Odgovor je - Vasilis Spanulis.

"Spanulis. Ideja je bila prije Janisa Sferopulosa dovedem Spanulisa, radili smo na tome. Rekao je pošteno da nije vrijeme za to, nije došao. Mislim da bi bio interesantno rešenje. Janis je odradio sjajan posao i žao mi je što se završilo tako. Možda nije moralo da bude tako. Da se išlo malo drugačije, postepeno, mislim da bi bilo napravljeno kako treba. Sve što sam planirao, ostvario sam."

Pričao je i o pregovorima sa Andreom Trinkijerijem.

"Trinkijeri je bio u planu prije Partizana, sve smo se dogovorili i sa Acom Raškovićem, njegovim menadžerom tadašnjim, sad je kod Miška. Opredijelio se za NBA tada i da bude među pomoćnicima. Rekao sam mu šta će tamo, biće peti-šesti i kada se vratio otišao je u Partizan. Doveo ga je Partizan, dobar je trener. Poslije toga je bilo nekakvih 'pipkanja' da li bi mogao u Zvezdu, ali nije bilo to-to. Emotivan je trener, davao je izjave za Partizan i dobijao interesantne odgovore."

"Nudili su nam Ledeja"

Slično pitanje bilo je i u vezi igrača koje je mogao da dovede u Zvezdu, a da su igrali u Partizanu.

"Ih, to smo radili i oni i mi. Nudili su nam se Ledej, na primjer. Trajalo je to do sezone 2023/24 kada su navijači zamolili da postavimo kriterijume. Posljednji je bio Raduljica, zamolili su poslije toga da ne radimo i obećali smo to i za domaće i za strane. Jedino je u mlađim kategorijama bilo dozvoljeno", završio je Čović.