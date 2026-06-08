Lijevi bek Crvene zvezde tražen na tržištu.

Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Bek Crvene zvezde Adem Avdić bio je pred transferom u Brajton od 10 miliona evra "plus" dva miliona evra kroz bonuse, ali je sve stopirano, objavio je "Telegraf". Premijerligaš je želio da dovede talentovanog reprezentativca Srbije, međutim on se povrijedio na utakmici nacionalnog tima protiv Meksika i otputovaće ove nedjelje na operaciju ligamenta koljena u Rim.

Isti izvor podsjeća na to da je Zvezda prvobitno odbila ponudu Briža za Avdića, koji je nažalost drugi put doživio ozbiljnu povredu, jer je 2024. bio podvrgnut operaciji poslije kidanja ukrštenog ligamenta.

Vidi opis Povreda Adema Avdića zaustavila transfer u Premijer ligu: Englezi ponudili 10 miliona evra Crvenoj zvezdi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Avdić se povrijedio na gostovanjureprezentacije Srbije u Meksiku, a trenutne prognoze su da će se od operacije i povrede oporavljati bar do kraja jeseni.

Bonus video:

Pogledajte 02:15 Stanković o Tiknizijanu i Avdiću Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)