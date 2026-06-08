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Povreda Adema Avdića zaustavila transfer u Premijer ligu: Englezi ponudili 10 miliona evra Crvenoj zvezdi

Povreda Adema Avdića zaustavila transfer u Premijer ligu: Englezi ponudili 10 miliona evra Crvenoj zvezdi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Lijevi bek Crvene zvezde tražen na tržištu.

adem avdic bio pred transferom u brajton Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Bek Crvene zvezde Adem Avdić bio je pred transferom u Brajton od 10 miliona evra "plus" dva miliona evra kroz bonuse, ali je sve stopirano, objavio je "Telegraf". Premijerligaš je želio da dovede talentovanog reprezentativca Srbije, međutim on se povrijedio na utakmici nacionalnog tima protiv Meksika i otputovaće ove nedjelje na operaciju ligamenta koljena u Rim.

Isti izvor podsjeća na to da je Zvezda prvobitno odbila ponudu Briža za Avdića, koji je nažalost drugi put doživio ozbiljnu povredu, jer je 2024. bio podvrgnut operaciji poslije kidanja ukrštenog ligamenta.

Avdić se povrijedio na gostovanjureprezentacije Srbije u Meksiku, a trenutne prognoze su da će se od operacije i povrede oporavljati bar do kraja jeseni.

Bonus video: 

Pogledajte

02:15
Stanković o Tiknizijanu i Avdiću
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

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Tagovi

Adem Avdić FK Crvena zvezda Brajton

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