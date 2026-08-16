"Gledao sam, Zvezda je ispala od boljeg tima": Izjavu trenera Viktorije Plzenj čuće i na Marakani

Martin Hiski smatra da je Crvena zvezda eliminisana od boljeg tima u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: Petr Eret / MFDNES + LN / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak (20.00) igrati prvi meč plej-ofa za Ligu Evrope, a protivnik će biti Viktorija iz Plzenja, jedan od najboljih timova u Češkoj. Trener te ekipe Martin Hiski iskoristio je priliku da najavi dvomeč protiv srpskog tima uz opasku da je Hapoel Ber Ševa bolji tim od crveno-bijelih!

Istina, Crvena zvezda nije pokazala mnogo u dva meča protiv Izraelaca, ali ostaje da se vidi da li će sa novim trenerom situacija biti drugačija. Albert Rijera je najavio nešto potpuno novo za dvomeč protiv Čeha, ali i trener Viktorije smatra da njegova ekipa treba drugačija da igra.

"Moramo da igramo više 'prljav fudbal', odnosno da budemo dosljedni, čvrsti i odgovorni. Nije stvar u sistemu, već u pristupu svih igrača. Svi naši protivnici igraju tako protiv nas - koriste taktičke faulove, igraju oštro i ne dozvoljavaju protivniku da se okrene. To je tačno ono što i mi moramo da preuzmemo u našu igru", kaže trener Plzenja.

Prema riječima češkog stručnjaka, Hapoel iz Ber Ševe je bolji tim od Crvene zvezde i zbog toga je prošao u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona. Ipak, nije želio da umanji kvalitet beogradskog tima, pa ostaje samo da se vidi da li je dobro procijenio mogućnosti ekipa koje smo gledali u prethodnoj rundi kvalifikacija.

"Gledao sam obje utakmice Zvezde protiv Hapoela iz Ber Ševe i prošao je bolji tim. To, naravno, ne znači da Zvezda nema kvalitet. Radi se o srpskom šampionu, istorijski uspešnom klubu koji je navikao da pobjeđuje. Došlo je do promjene trenera i pred nama je izuzetno neprijatan dvomeč", zaključio je Hiski.

Ko je Martin Hiski?

Martinova karijera trajala je gotovo 25 godina, a pored Slavije iz Praga za koju je nastupao u četiri navrata ovaj defanzivac igrao je i u drugim češkim klubovima i u inostranstvu. Nastupao je za klubove iz Švedske, Rusije i Njemačke prije nego što je u rodnoj zemlji stavio tačku. U finišu profesionalne karijere bio je igrač-trener u niželigaškim timovima, a paralelno je radio i sa mlađim kategorijama.

Ozbiljniju trenersku karijeru gradio je u Slaviji iz Praga, gdje je radio sa djecom, predvodio rezervni tim, a zatim se vratio da radi sa mlađim kategorijama. Tokom prethodnih godina bio je na klupi čeških klubova Vlašim i Karvina, a 2025. godine preuzeo je Viktoriju iz Plzenja.