Real preživio pakao pred Partizan

Obradoiro je pružio jak otpor Real Madridu, koji je slavio u produžetku, poslije dramatične završnice.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Real Madrid nije sjajan na startu nove sezone i za Partizan bi valjalo da tako i ostane! Španski velikan je u drugom kolu ACB lige imao ozbiljne probleme, ali je poslije dramatične završnice i produžetka uspio da pobijedi Obradoiro 114:107 (99:99). Utakmica koja je trajala više od dva sata, koja je bila puna preokreta, dogodila se baš pred gostovanje Partizana Real Madridu u četvrtom kolu Evrolige (u četvrtak u 20.45).

Real Madrid: Maledon 25 (7 as), Luvavu-Kabaro 25, Jantunen 13 (7 sk), Smit 10, Okeke 8 (5 sk), Tavares 8 (8 sk), Pradilja 8 (7 sk), Prožida 6, Feliz 4 (5 as), Šulga 3, Ljulj 2, Sar.

Teo Maledon je bio heroj Real Madrida sa 25 poena i gotovo jedini koji je u produžetku vodio "kraljevski klub". Doduše, razliku je uvećavao sa linije penala, pa je na kraju susreta imao 25 poena, sedam asistencija, tri skoka i jednu ukradenu loptu. Timoti Luvavu-Kabaro je takođe postigao 25 poena, dok je Mikael Jantunen imao 13 i sedam skokova.

Ono što je važno istaći jeste da je Real pokazao mnogo slabosti, pa crno-bijeli i te kako imaju šansu da pariraju španskom velikanu. Gosti su promašili šut za pobjedu, pa smo zbog toga gledali produžetak, dok je Obradoiro jako dobro parirao. Statistika je bila poprilično ujednačena, a jedino što je išlo u korist Reala bio je broj faulova, koji je bio znatno manji, što je išlo naruku timu Pedra Martineza.

Šta brine Partizan? Real Madrid napokon igra na domaćem terenu! Partizan je prvi koji gostuje španskom velikanu poslije tri poraza u Evroligi. Kako to inače biva, strah je opravdan, jer se koplja često lome na srpskim ekipama, pa ne bi čudilo da Real Madrid magično proigra baš protiv Partizana u četvrtak.

Domaćin u produžetku jednostavno nije imao sreće i iskustva. Na kraju ih je preveliki broj faulova uskratio za pobjedu, a Real je u posljednjem minutu postigao čak 10 poena sa linije penala, što je bilo sasvim dovoljno za pobjedu u drugom kolu domaćeg takmičenja.

Obradoiro je pokazao zube. Poslije sjajne role Real Madrida u drugoj četvrtini, koju je Real osvojio 33:21 i na poluvremenu imao "plus" 12 (55:43), domaćin je susret uveo u neizvjesnu završnicu. Do sredine treće četvrtine Real je imao dvocifrenu prednost, ali je uslijedila serija od 12:0 u kojoj je Aleks Barseo bio lider domaćina, pa iako je Jantunen uspio da uveća razliku, trojkaški raspoloženi Obradoiro stigao je na "minus" tri (71:69).

Nastavila se velika borba i u posljednjih 10 minuta. Gosti su odolijevali, ali su u 34. minutu poklekli. Samo četiri minuta prije kraja domaćin je zbio redove, svi na terenu su imali podjednak doprinos, pa je serija od 15:3 donijela i prvo vođstvo Obradoiru od 92:91. Bio je to trenutak koji je pokolebao Real Madrid, pa je i Edi Tavares dobio tehničku na nešto manje od dva minuta do kraja meča. Tenzije su na kraju pomogle domaćinu da izbori egal završnicu i produžetak protiv čuvenog Reala.

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(MONDO)