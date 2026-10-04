Mića Berić bijesan na Dvejna Vašingtona: "Jeo si Partizanov hljeb dvije godine, nemaš nimalo stida"

Legendarni košarkaš Partizana Mića Berić osuo je paljbu po Dvejnu Vašingtonu.

Izvor: Pressefoto Rudel/Nico Bauhof / imago sportfotodienst / Profimedia/MN Press

Nekadašnji as Partizana Miroslav Mića Berić žestoko je kritikovao bivšeg igrača crno-bijelih Dvejna Vašingtona. Američki bek je burno proslavljao koševe pred Grobarima, ali se na kraju nije posljednji smijao. U zadnjem napadu je promašio trojku za pobjedu Bajerna, a Berić kaže da je sam predvideo taj scenario.

Legenda crno-bijelih je "pecnula" Vašingtona za promašene šuteve u Partizanu i navodi da je htio da postane heroj preko noći, međutim, preostala mu je samo titula tragičara...

"Iz aviona se vidjelo da će on šutnuti trojku, poznajući ga iz Partizana. Čak i sa dvojkom bi se išlo u produžetak, ali je on odlučio da bude heroj i to mu se obilo o glavu. Mislim da je Karlik bio na Vašingtonu, ali je bio jak pik and rol i nisu smjeli da rizikuju da ga udvoje, da ne bi bilo neko zakucavanje. Sa te strane sjajna odbrana, ali sam tačno znao, kada je bio na vrhuncu i promašio jedan šut, da će željeti da on riješi, a znamo da mnoge mečeve nije riješio", rekao je Mića Berić za "Nova TV".

"Postao je veći katolik od pape"

Vašington je proveo dvije godine u Partizanu i veliki dio košarkaške javnosti mu je zamjerio na burnom slavlju, dok je navukao gnijev navijača koji su u prošlosti bili na njegovoj strani.

"Neko gore gleda ono njegovo ponašanje. Nakon prvog koša koji je dao za Bajern protiv Partizana. Igraš protiv kluba gdje si proveo dvije godine. Počeo si da gestikuliraš kao da si Tores, koji je dao gol Argentini u finalu Svjetskog prvenstva. Dakle, gestikuliraš kao da si dao gol, krećeš iritirajuće prema navijačima i klubu gdje si jeo hljeb dvije godine. Onda je postao veći katolik od pape i sve mu se vratilo. Ne razumijem te glave, da se bez imalo stida ponašaš."

Izvor: Youtube/printscreen/NOVA RS

Vašington je svakako neko ko je podijelio mišljenje Grobara, ali ih je gestikulacijom i ponašanjem dodatno razočarao... Berić ističe da je Amerikanac imao podršku navijača kakvu možda nije zaslužio u protekle dvije sezone, što je uostalom i potvrdio u dresu novog kluba.

Nije krio da likuje zbog njegovog promašenog šuta, ali ni da je priželjkivao da odigra lošu partiju protiv crno-bijelih.

"Pritom te nijednom nijedan navijač… Čak si uvijek bio među ljubimcima, čak i kada je bilo kritično prilikom odlaska Željka, kada nisi bio među igračima kojima se zviždalo i koji su bili apostrofirani kao najveći problem. Bio si tetošen i glumatao si da si najveći Partizanovac… I u prvoj utakmici protiv bivšeg kluba kad daš koš iritiraš i provociraš, Ono nije bilo radovanje, nego provociranje. Onda je nastavio to. Odigrao je sjajan meč do 35. minuta. Košarka se, međutim, igra 40 minuta i više, nije završio i to se sve briše. Priželjkivao sam da više promašuje, što nije, ali se na kraju sve vratilo - pravda postoji", zaključio je Miroslav Berić.

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