Mića Berić žestoko prozvao Dvejna Vašingtona: "Koji je povod, šta je tebi u glavi"

Mića Berić bez dlake na jeziku o jednom od najslabijih pojedinaca u Partizanu u porazu protiv Valensije Dvejnu Vašingtonu.

KK Partizan doživio je poraz od Valensije u gostima (86:73), što mu je četvrti uzastopni u Evroligi, tako da će u 2026. godinu ući kao jedna od ekipa koja nosi "fenjer". Izdanje u Španiji nije bilo ni blizu loše kao neka od prethodnih, borio se Partizan i sve do posljednje četvrtine je bio u utakmici, međutim opet su detalji presudili ekipi Đoana Penjaroje.

"Konačan rezultat nije realan i ko nije gledao utakmicu, vidio rezultat, pomislio bi - nisu igrali dobro i pred kraj su smanjili prednost. Siguran sam da je bilo i ljudi koji nisu htjeli da gledaju jer su mislili da će biti debakl kao Žalgirisa i Makabija. Ovo je bio dobar meč za Partizan i izgubio je 13 razlike. Dali smo pet koševa za zadnjih sedam minuta, tako ne može nijedan protivnik da se dobije. A ne Valensija koja je lider Evrolige uz Hapoel. Ne možemo da budemo nezadovoljno angažovanjem u igri, bila je otvorena utakmica, niko nije mogao da kaže do tog trenutka da će Partizan da izgubi", rekao je Mića Berić za "Nova.rs".

Pohvalio je potom Mića Berić odbranu Partizana, prije svega u prve tri četvrtine kada je Valensija spuštena na manji broj poena nego što je navikla kod kuće, dok ističe da je potom loš potez Dvejna Vašingtona u posljednjim sekundama najavio buđenje protivnilka. Donio je lošu odluku i Tompson je dao daleku trojku.

"Na kraju treće četvrtine nepotrebno izlijetanje Vašingtona, ničim izazvano ide na udvajanje igraču kog drugi igrač Partizana čuva na grudima. Bez obzira što je Tompson dao trojku sa osam metara - koji je povod, šta je tebi u glavi? Penjaroja je raširio ruke, pita o čemu se radi, šta to Vašington pokušava... To su detalji koji su nevjerovatni. Da to nije uradio, otišli bi na kraju treće sa samo pola koša razlike. Vašington je bio očajan. Njega ne interesuje odbrana. To je alibi odbrana, kao kad ideš na skok i gradiš svog čovjeka, pa kada se odbije lopta...", rekao je Mića Berić.

Istakao je zašto misli da je Dvejn Vašington trenutno problem Partizana: "Osjeća da sad nije bitan u napadu i ne trudi se u odbrani. Hvalio sam ga, pravi je košgeter, ali kada igra u okviru timskih šuteva. On ima šutnutu loptu po minuti, to ne može tako", dodao je slavni košarkaš Partizana.

Podsjetimo, naredni meč Partizan igra 3. januara protiv Borca iz Čačka u ABA ligi, a onda 6. januara gostuje Monaku, pa tri dana kasnije Barseloni.

