Koledži se otimaju za Miku Murinena: Stigle ponude, čak 6 ekipa mjerka "biser" Partizana

Košarkaš Partizana Mika Murinen privukao je veliku pažnju koledža u Sjedinjenim Američkim Državama.

Finski košarkaš Mika Murinen (18) privukao je veliku pažnju javnosti, a kako i sam želi da karijeru nastavi u Sjedinjenim Američkim Državama, tako je iz te zemlje stigla raskošna ponuda. Igrač Partizana već sad na stolu ima nekoliko ponuda i može ponosno reći "ne zna se koja je od koje bolja".

Murinen je ovog ljeta stigao u Partizan, nakon što je na Evropskom prvenstvu bio jedan od momaka o kojem se najviše pričalo. Mladi Finac je ponajviše zakucavanjima privlačio pažnju, a posebno je bilo interesantno to što sa 18 godina igra bez poštovanja rivala - mogli smo to da primijetimo i u famoznom meču četvrtfinala protiv Srbije u Rigi.

Partizan je iz tog razloga povukao potez i rešio da u tim dovede mladu nadu evropske košarke. Murinen je stigao u Srbiju, ali već tada je naglasio da je Humska samo prolazna stanica za njega u ostvarivanju sna: da obuče dres NBA kluba. Finac već sad zna da će budućnost graditi u nekom od koledža "preko bare", a trenutno je sa njim u kontaktu šest ekipa.

Murinen je otkrio da je dosad imao priliku da razgovara sa Arkanzasom, Indijanom, Kentakijem, Brigam Jangom, Ilinoisom i Sjevernom Karolinom. Takođe, Mladi Finac je potvrdio i da još nije donio odluku, ali je lijepo znati da se za njega interesuje veliki broj klubova. Recimo, u slučaju da se opredijeli za igru u Ilinoisu imao bi priliku da parket dijeli sa velikim brojem momaka sa Balkana.

U ovoj ekipi trenutno igraju bivši igrač Mege Mihailo Petrović, reprezentativac Crne Gore David Mirković, sin proslavljenog košarkaša Predraga Andrej Stojaković, kao i Hrvat Tomislav Ivišić i njegov brat Zvonimir.

