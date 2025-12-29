logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Murinen je dobar momak, ali fale mu osnovne stvari": Evo zašto Finac ne igra u Partizanu

"Murinen je dobar momak, ali fale mu osnovne stvari": Evo zašto Finac ne igra u Partizanu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mika Murinen je stigao na velika vrata u Partizan, ali za sada se nije izborio za mjesto u ekipi.

Pomoćnik Željka Obradovića o Miki Murinenu Izvor: MN PRESS

Mika Murinen je stigao kao možda i najzvučnije pojačanje Partizana ove godine, ali nije se naigrao košarke u Beogradu. Finac je sjedio pri kraju klupe u crno-bijelom dresu, a sada je o tome govorio Đozep Marija Iskjerdo.

Istakao je da je mladi Finac fantastičan potencijal i da je klub imao velike planove sa njim, ali da jednostavno još uvijek nije spreman za najveći nivo košarke. 

"Mika je mnogo dobar momak. Ima spektakularne atletske sposobnosti. Ima impresivno tijelo za košarku. Uz to će sigurno da poraste za još nekoliko centimetara. Šta je problem? Ima deficit u smisli da mu nedostaje mnogo osnovnih stvari. Onih bazičnih, poput individualnih stvari u vidu tehnike u napadu i odbrani. Uz to je i atmosfera u ekipi takva… Neki saigrači mu uopšte nisu pomogli. Meni je mnogo krivo zbog toga, jer je dobar momak. Voljeli bismo da je igrao više", rekao je Iskjerdo za španske medije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

KK Partizan Đozep Marija Iskjerdo košarka Mika Murinen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC