"Murinen je dobar momak, ali fale mu osnovne stvari": Evo zašto Finac ne igra u Partizanu

Mika Murinen je stigao na velika vrata u Partizan, ali za sada se nije izborio za mjesto u ekipi.

Izvor: MN PRESS

Mika Murinen je stigao kao možda i najzvučnije pojačanje Partizana ove godine, ali nije se naigrao košarke u Beogradu. Finac je sjedio pri kraju klupe u crno-bijelom dresu, a sada je o tome govorio Đozep Marija Iskjerdo.

Istakao je da je mladi Finac fantastičan potencijal i da je klub imao velike planove sa njim, ali da jednostavno još uvijek nije spreman za najveći nivo košarke.

"Mika je mnogo dobar momak. Ima spektakularne atletske sposobnosti. Ima impresivno tijelo za košarku. Uz to će sigurno da poraste za još nekoliko centimetara. Šta je problem? Ima deficit u smisli da mu nedostaje mnogo osnovnih stvari. Onih bazičnih, poput individualnih stvari u vidu tehnike u napadu i odbrani. Uz to je i atmosfera u ekipi takva… Neki saigrači mu uopšte nisu pomogli. Meni je mnogo krivo zbog toga, jer je dobar momak. Voljeli bismo da je igrao više", rekao je Iskjerdo za španske medije.

