Tajrik Džouns se čuvao dok je Željko bio trener Partizana: "Više je mislio na sebe nego na ekipu"

Tajrik Džouns je sada na izlaznim vratima Partizana, a problemi sa njim su krenuli još dok je Željko Obradović bio trener.

Izvor: MN PRESS

Tajrik Džouns je sada na pragu odlaska iz Partizana, mada je otputovao sa ekipom u Španiju na gostovanje Valensiji u Evroligi. A doskorašnji pomoćnik u stručnom štabu crno-bijelih Hose Marija Iskjerdo otkrio je da ni Željko Obradović nije bio zadovoljan njegovim zalaganjem

Na meču sa Asvelom nije ulazio u igru, a još tada je Obradović na pitanje zašto nema centra crno-bijelih odgovorio da "pitaju njega". Sada je Iskjerdo otkrio šta se tu zapravo desilo.

"Vidi, ja sam dio te generacije kada su igrači bili na terenu i igrali uprkos bolu, osim u slučaju neke ozbiljne povrede. Svaki sportista, ne samo košarkaš, je rijetko kada u savršenom stanju. Uvijek ima tu nekih udaraca, bolova i slično, ali mora da igra. Bilo je situacija da neki igrač nije 100 odsto spreman, pa bi došao i rekao Željku da je tu ako mu je baš potreban, makar i na minut. E, pa takve stvari su prešle u naviku. Desilo nam se to i prošle godine i ponavljalo se ove sezone. Primijetiš takve stvari i shvatiš da igrač više misli na sebe nego na ekipu. Nije im tim na prvom mjestu. Ima nekih igrača koji to nisu shvatili na taj način i to se dešavalo. Jedan od momenata kada se to desilo bio je baš protiv Asvela", rekao je Iskjerdo u radijskoj emisiji u Španiji.

Partizan je od početka sezone želio još pojačanja na poziciji centra, ali se to nije desilo sve dok nije otišao Frenk Nilikina, a stigao Bruno Fernando.

"Konstrukcija tima je bila takva. Ako me pitaš baš za taj konkretan slučaj, da. Tražili smo centra, ali nije bilo novca, kao što ga ima sad kad je potpisao Kameron Pejn koji nije jeftin. Ali, ne bih to da komentarišem. Ako mene pitaš reći ću ti iskreno, oterao bih nekoliko igrača. Čak, ne bih produžio ugovore sa pojedinim košarkašima. Ali, poslije osvajanja ABA lige smo smatrali da možda treba da zadržimo konstrukciju tima i u tome smo pogriješili bez ikakve sumnje", istakao je Iskjerdo.