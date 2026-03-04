Vojvodina tek poslije penala prošla u polufinale: Nevjerovatni Gočmanac "zaključao" gol

Vojvodina je uz mnogo problema i poslije penal serije pobijedila Trajal i prošla u polufinale Kupa Srbije.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Vojvodina je uz mnogo problema uspjela da prođe u polufinale Kupa Srbije. Iako je bila veliki favorit protiv ekipe Trajala, prošla je tek poslije boljeg izvođenja penala, pošto je nakon 90 minuta bilo neriješeno (1:1).

Novosađani su poveli preko Milutina Vidosavljevića u 71. minutu, ali je Lazar Nikolić pogodio u 88. za izjednačenje. Mogla je Vojvodina da riješi pitanje pobjednika i prije kraja regularnog dijela, Džon Meri je imao penal u 96. minutu i nije ga iskoristio. To je značilo da se sve rješava u penal seriji.

Tamo je apsolutni junak bio Matija Gočmanac koji je odbranio sva četiri puta Trajala sa "kreča". Niko nije mogao da ga savlada. Za domaći tim su pogodili Marko Veličković i Vidosavljević i to je bilo dovoljno za pobjedu i prolaz dalje.