logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vojvodina tek poslije penala prošla u polufinale: Nevjerovatni Gočmanac "zaključao" gol

Vojvodina tek poslije penala prošla u polufinale: Nevjerovatni Gočmanac "zaključao" gol

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vojvodina je uz mnogo problema i poslije penal serije pobijedila Trajal i prošla u polufinale Kupa Srbije.

Vojvodina u polufinalu Kupa Srbije Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Vojvodina je uz mnogo problema uspjela da prođe u polufinale Kupa Srbije. Iako je bila veliki favorit protiv ekipe Trajala, prošla je tek poslije boljeg izvođenja penala, pošto je nakon 90 minuta bilo neriješeno (1:1).

Novosađani su poveli preko Milutina Vidosavljevića u 71. minutu, ali je Lazar Nikolić pogodio u 88. za izjednačenje. Mogla je Vojvodina da riješi pitanje pobjednika i prije kraja regularnog dijela, Džon Meri je imao penal u 96. minutu i nije ga iskoristio. To je značilo da se sve rješava u penal seriji.

Tamo je apsolutni junak bio Matija Gočmanac koji je odbranio sva četiri puta Trajala sa "kreča". Niko nije mogao da ga savlada. Za domaći tim su pogodili Marko Veličković i Vidosavljević i to je bilo dovoljno za pobjedu i prolaz dalje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kup Srbije FK Vojvodina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC