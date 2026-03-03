"Vidio sam ko je sudija, to me je začudilo": Lalatović u svom stilu najavio borbu protiv Crvene zvezde

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović najavio je meč protiv Crvene zvezde u četvrtfinalu Kupa Srbije

Novi Pazar priprema se za važan meč protiv Crvene zvezde u četvrtfinalu Kupa Srbije. Duel je na programu 5. marta od 14.45 sati, a trener Nenad Lalatović najavio je susret sa bivšim klubom. Tom prilikom iznio je utiske, a u svom stilu nije krio emocije pa je govorio i o potencijalnim problemima na samom meču.

"Specifična utakmica kada sam ja u pitanju, kako za mene, tako i za cijelu Srbiju. Ponikao sam u Zvezdi, bio kapiten svih mlađih selekcija, poslije i prvog tima, zatim bio trener... I zbog toga je Zvezda bila i biće moja fudbalska majka. Ali, to sada nema veze. Uvijek ću ukazivati ogromno poštovanje za Zvezdu", rekao je Lalatović, prenosi Kurir.

Bio je Lalatović direktan o predstojećem rivalu. "Biće to težak meč! Zvezda je apsolutni favorit! Vidjelo se kako igraju protiv Malmea, pa protiv Lila... Zaslužili su da prođu Francuze, a ne da ispadnu. Nepravda. Ali, mi imamo pravo da se nadamo. Kao što je Bode/Glimt izbacio Inter. Niko ne može da nam zabrani da sanjamo i maštamo da izbacimo veliku Crvenu zvezdu. Da li ćemo u tome uspjeti, vidjećemo... Crvena zvezda ima dva tima, imaju ogromne rotacije i to petorice igrača... Naš budžet je 1,5 miliona evra, njihov 30 puta veći."

"E, sad, moram još nešto da kažem. Vidio sam sudiju, neću da komentarišem, ali on je iz Lovćenca (Danilo Nikolić op. aut.). I to me je malo začudilo, ali sam siguran da će svoj posao odraditi kako treba. Zna to Domeniko Mesina, on ga je delegirao. Da se razumijemo, ovaj momak ima lijepu budućnost kao sudija, mislim da ga je Mesina birao kako bi sudio pošteno i napredovao. Iako je iz Lovćenca. Neka sudije budu neprimjetne i sve će biti dobro. Da pobijedi onaj ko bude bolji", dodao je.

"Mislim da bi za Srbiju bilo dobro da neko dugi osvoji Kup, sem Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine. Mislim da bi se obradovali mnogi. Želim to Novom Pazaru, sa ili bez mene. Nigdje nisam vidio da staje život kad igra neki klub, a to se dešava u Novom Pazaru. To je nevjerovatno. E sad, kup utakmica je jedna. Pobjeđuje onaj ko je bolji, i ko ima bolji dan i bolji momenat. Plus Božja volja", dodao je Lalatović.

Apel za navijače

Trener Novog Pazara imao je poruku i za navijače svog tima.

"Apelujem na naše navijače, da sve bude fer i korektno, da ne bude incidenata. Da stadion bude pun, da lijep i sportski ambijent pošaljemo iz Novog Pazara. Navijači su naš 12. igrač, neka navijaju vatreno, ali fer. Da uživamo u fudbalu. Molim naše navijače da navijaju sportski, jer su nam potrebni u našim sljedećim utakmicama. Bilo bi mi mnogo krivo da u narednih pet ili šest utakmica ostanemo bez njihove podrške. Mi smo porodica, navijači, igrači, rukovodstvo, grad... Svi mi, samo zajedničkim snagama možemo doći do nečega u prvenstvu i kupu... Ako prođemo Zvezdu bićemo heroji, a ako ne prođemo, ništa nećemo izgubiti. I to već danima govorim mojim fudbalerima. Sve zasluge za ovo što smo dosad uradili idu na njihov račun, a ne na ime i prezime Nenada Lalatovića."

O bivšem klubu i velikom rivalu....

"Crvena zvezda je sila. Imaju timčinu! Zvezdan Terzić je napravio moćnu Crvenu zvezdu. Volio ga neko ili ne, ali to je tako, i to mora da se kaže. Terzić je najuticajniji čovjek u srpskom fudbalu. Ono što je nekada radio i bio Dragan Džajić, sada je to Zvezdan Terzić. O Crvenoj zvezdi ne treba da trošim riječi. Toliko su dobri i kvalitetni, igraju Superligu sa 50 odsto svojih mogućnosti i pobjeđuju. Zvezda je godinama iznad Dinama iz Zagreba, koji je u regionu bio najbolji, ali već godinama više nije. Niko ne može da se poredi sa Zvezdom."

"Volio bih da njegovi sinovi Filip i Aleksandar budu bolji od njega"

O treneru Crvene zvezde i kako i sam kaže velikom prijatelju imao je samo riječi hvale. "Deksa ima toliko kvalitetne igrače da može da igra u bilo kakvim formacijama. Ima 23 podjednako kvalitetna igrača. Dejan je jedan od naših najboljih stručnjaka što je pokazao prethodnih godina. Čestitam mu ovom prilikom. Vidjeli smo da je rezultate imao i u Ferencvarošu i moskovskom Spartaku. Imao je lijepe periode, uzimao trofeje. Znamo se nas dvojica od malih nogu, od naše sedme godine... Igrali smo zajedno. Znaju nam se i porodice, samo riječi hvale za Stankoviće. Volio bih da njegovi sinovi Filip i Aleksandar budu bolji od njega. To se posebno odnosi na ovog malog iz Briža, jer je ovaj stariji golman. Aleksandar je nevjerovatan i navijam za njega da nadmaši tatu i bude uspješniji od njega."