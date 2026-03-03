logo
Real ostao bez važnog aduta do kraja sezone: Rodrigo propušta i Svjetsko prvenstvo zbog teške povrede

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbaler Real Madrida Rodrigo Goes doživio je jednu od najtežih povreda u svijetu sporta

Rodrigo povrijeđen Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Real Madrid ostao je bez još jednog igrača. Nakon što je Kilijan Mbape uzeo nešto duži pauzu kako bi se oporavio od povrede koljena, sada je sezona završena za Rodriga Goesa. Brazilac je doživio jednu od najtežih povreda u svijetu sporta, pošto je pokidao prednji ukršteni ligament.

Povreda Rodriga znači da će propustiti ostatak sezone u dresu Real Madrida, kao i predstojeće Svjetsko prvenstvo, gdje je trebalo da bude važan igrač Brazila. Fudbaler Real Madrida povredu je doživio u 26. kolu La lige, u meču protiv Hetafea. Vrlo brzo po ulasku na teren Rodrigo je pao i povrijedio koljeno.

Odmah po padu bilo je jasno da je riječ o teškoj povredi, ako se u obzir uzme gestikulacija Brazilca. Medicinsko osoblje kasnije je Brazilca pregledalo u svlačionici, a dan kasnije, detaljnijim analizama, utvrđeno je da je sezona za Rodriga završena. Da problem bude veći, Rodrigo se u istom meču vratio poslije mjesec dana pauze, ali je ulaskom u 54. minutu okončao sezonu.

Real Madrid će poslije ovih vijesti ostati sa dva napadača, na raspolaganju "kraljevskom klubu" su Vinisijus i Gonzalo.

Tagovi

Rodrigo Real Madrid Mundijal 2026

