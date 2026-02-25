logo
Vinisijus plesao kad je izbacio Benfiku iz Lige šampiona: Ovako im je odgovorio na rasizam

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Real Madrid pobedio Benfiku i u drugom meču, pa će igrati u osmini finala Lige šampiona.

Real madrid izbacio benfiku nakon skandala I rasizma Izvor: Guillermo Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Real Madrida savladali su Benfiku (2:1) u revanš meču baraža za osminu finala Lige šampiona, a meč je ponovo obilježio Vinisijus Žunior! Brazilski krilni napadač je postigao jedini gol na prvom meču, kada je bio žrtva rasističkih uvreda koje mu je izrekao argentinski fudbaler Đanluka Prestijani. Danima se pričalo o tome, a završilo se suspenzijom Argentinca!

Sa druge strane, Vinisijus Žunior je igrao u revanšu i opet bio u centru pažnje. Brazilac je postigao gol za 2:1, potvrdio prolaz Real Madrida i zatim zaplesao na terenu. Bio je to njegov odgovor na rasističke uvrede koje nisu baš skroz dokazane, ali za koje je FIFA procijenila da ih je bilo.

Što se tiče meča u Madridu, Benfika je preko Rafe Silve stigla do prednosti u 14. minutu meča, ali je Čuameni poravnao rezultat samo dva minuta kasnije. Mogli su Madriđani do preokreta već u 32. minutu utakmice, ali je tada poništen gol Arde Gulera, pa su Portugalci ostali u igri za prolaz u osminu finala. Ipak, tu nadu im je ugasio Vini pogotkom u 80. minutu susreta.

Što se tiče ostalih mečeva, Pari Sen Žermen i Monako su odigrali neriješeno (2:2), a Juventus je u 90 minuta uspio da nadoknadi tri gola zaostatka protiv Galatasaraja. Nakon ubjedljivog poraza u Istanbulu italijanski tim izborio se za produžetke, iako je dobar dio meča igrao sa igračem manje zbog crvenog kartona koji je u 48. minutu zaradio Lojd Keli.

Ipak, Viktor Osimen je u sudijskoj nadoknadi prvog produžetka pogodio za 3:1, da bi u 119. minutu golom Alpera Jimlaza Galata izbacila Juve i prošla u osminu finala elitnog takmičenja.

Rezultati mečeva u srijedu:

  • Atalanta - Borusija Dortmund 4:1 / ukupno 4:3
  • Juventus - Galatasaraj 3:2 / ukupno 5:7
  • PSŽ - Monako 2:2 / ukupno 3:2
  • Real Madrid - Benfika 2:1 / ukupno 3:1

Ko se plasirao u osminu finala Lige šampiona?

Direktan plasman u osminu finala Lige šampiona, odnosno među 16 najboljih timova u ovom takmičenju, obezbijedilo je osam timova koji su imali najbolji plasman nakon osam rundi ligaškog dijela takmičenja. To su Arsenal, Bajern, Liverpul, Totenhem, Barselona, Čelsi, Sporting i Mančester siti.

Takođe, mjesto među 16 najboljih timova u Evropi obezbijedili su timovi koji su u utorak uveče završili svoje dvomeče. Tada su plasman u osminu finala osigurali Njukasl, Atletiko Madrid, Bajer Leverkuzen i Bode Glimt. Tim timovima priključili su se Atalanta, PSŽ i Real Madrid, a posljednji učesnik je Galatasaraj.

Bonus video:

Pogledajte

00:12
Prekid u Lisabonu – Vinisijusa svi vređaju
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Tagovi

Real Madrid Liga šampiona

