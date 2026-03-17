"Vidjeli ste slavlje, to dovoljno govori!" Erera srušio "Želju", pa poručio: Banjaluka me prihvatila kao da sam rođen tu

Sebastijan Erera je spektakularnim pogotkom srušio Željezničar, a u intervjuu za zvanični sajt govorio je o majstoriji iz sudijske nadoknade, pozivu u reprezentaciju, karijeru u Borcu, životu u Banjaluci...

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Sebastijan Erera povukao je Borac ka jednoj od ključnih pobjeda u borbi za titulu u Premijer ligi BiH. Pogotkom kolumbijskog lijevog beka iz slobodnog udarca, crveno-plavi su u nadoknadi drugog dijela trijumfovali nad Željezničarom na Grbavici (0:1) i uz poraz Zrinjskog u Posušju (1:0) stekli 9 bodova prednosti nad Mostarcima u borbi za titulu.

Sjajne partije Erere u crveno-plavom dresu nisu promakle selektoru Sjeverne Makedonije Goceu Sedloskom, koji ga je uvrstio na spisak za baraž za plasman na Mundijal 2026.

"Sjajan period za mene, ali i za čitavu ekipu. Odigrali smo još jednu odličnu utakmicu na stadionu 'Grbavica', a nakon toga nam je na ruku išao i poraz glavnog konkurenta za titulu. Devet bodova prednosti je fina zaliha za nastavak sezone u kojoj želimo da osvojimo šampionsku titulu. Što se tiče duela na 'Grbavici' mišljenja sam da smo bili daleko bolji rivali i da je trebalo u prvom poluvremenu da riješimo pitanje pobjednika. Kasnije, oni su došli do daha, imali su neke poluprilike, a namjestilo se da do pobjede dođemo na najslađi mogući način - pogotkom u devedesetom minutu. Naravno, zadovoljan sam što sam presudio derbi na Grbavici, ali od svega je važnije da smo stigli do nova tri boda", rekao je Erera za zvanični sajt FK Borac.

Izvor: sport1.ba/Sanel Konjhodžić

Majstorija koju je izveo iz slobodnog udaraca jedan je od najljepših poteza dosadašnjeg dijela sezone.

"Nisam imao puno izbora. Nije to bila baš idealna pozicija za direktan šut ka golu, ali sam odlučio da pokušam i na kraju nam se isplatilo. Ovo mi je jedan od najdražih, ako ne i najdraži pogodak u karijeri ako uzmemo u obzir i važnost utakmice, ambijent i sam finiš u kojem se 'lomi' pitanje pobjednika. Vidjeli ste kako smo proslavili pobjedu i to dovoljno govori o tome koliko nam je značio trijumf na Grbavici. Pokušao sam i u prvom poluvremenu da iz 'slobodnjaka' zatresem mrežu, ali je tada njihov golman dobro reagovao. Ipak, na kraju sam ga nadmudrio i zaista sam srećan zbog toga", priča Erera, pohvalivši navijače koji su u ogromnom broju doputovali na jedno od najvažnijih gostovanja u sezoni.

"Hvala im od srca za podršku koju nam daju. Još jednom su na djelu pokazali onu njihovu parolu 'ljubav gazi kilometre' i zaista su nam velika snaga gdje god da igramo. Moram da kažem i bi trebalo da se povede računa o tome da navijači budu prisutni na gostujućim utakmicama i da ostanu do samog kraja. Znam da je floskula, ali to zaista mislim - fudbal se igra zbog navijača i uvijek je ljepše da osjetiš podršku sa tribina. Hvala i svim našim navijačima koji dolaze na Gradski stadion. Nadam se da ćemo osvojiti šampionsku titulu i da ćemo svi zajedno da slavimo veliki jubilej uz novi trofej", uvjeren je kolumbijski defanzivac, navodeći da je Borac u dosadašnjem toku sezone pokazao da ima najkvalitetniju ekipu.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

"Doživjeli smo neke poraze koje nismo očekivali, ali smo i u tim utakmicama vrlo lako mogli da dođemo do pobjede. Ostaje žal zbog rane eliminacije u Kupu BiH i sa evropske scene, ali smatram da smo se odličnim partijama u prvenstvu donekle iskupili za ta dva neuspjeha. Imamo odličnu ekipu koju krase igrački i ljudski kvaliteti. Svi dišemo kao jedan i veoma smo motivisani da u Banjaluku vratimo šampionsku titulu. Ovaj klub i ovaj grad to zaslužuju. Često sebe uhvatim kako razmišljam o šampionskom slavlju i kako naši navijači dižu čitav grad na noge da slavimo. Ipak, i dalje smo čvrsto na zemlji i idemo korak po korak. Nema opuštanja i nema euforije. Liga je izjednačena i svaka utakmica za nas je jedno finale", rekao je Erera.

Kako smo rekli na početku teksta, dobio je poziv da se priključi makedonskoj reprezentaciji u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo koje se predstojećeg ljeta igra u SAD, Kanadi i Meksiku. Sjeverna Makedonija će u polufinalu baraža, koji se igra 26. marta, gostovati Danskoj, a ukoliko izađe kao pobjednik iz ovog duela, u odlučujućem okršaju sastaće se sa Irskom ili Češkom, takođe na gostujućem terenu.

"Zahvalan sam selektoru što me je uvrstio u reprezentaciju i spreman sam da mu se svojim zalaganjem i odnosom prema dresu i grbu koji branimo odužim za ukazano povjerenje. Sjeverna Makedonija je moja druga zemlja. Tu sam fudbalski stasao, stekao brojne prijatelje, upoznao svoju današnju suprugu, naučio jezik i običaje. Znam da se od 'stranaca' uvijek očekuje da donesu kvalitet više na terenu, ali sam spreman za taj izazov. Poziv u reprezentaciju Sjeverne Makedonije za mene je velika čast i ponosan sam što ću da branim boje nacionalnog tima", riječi su Erere, koji je tokom karijere nosio dres dva kluba iz Sjeverne Makedonije – Rabotničkog (2015-2020) i Bregalnice Štip (2022).

Izvor: FK Borac

Makedonski dani prirasli su mu srcu, ali Erera će za sva vremena pamtiti sve što je doživio u Banjaluci od dolaska, u ljeto 2023. godine.

"Nikada neću moći da pronađem prave riječi zahvalnosti za Borac i Banjaluku. U ovom klubu sam se, što bi se reklo, fudbalski vratio u život. Od prvog dana se ovdje osjećam kao kod kuće. Svi su me prihvatili kao sam rođen u ovom gradu. Na meni je bilo da svojim igrama na terenu, ali i ponašanjem van terena, pokažem da zaslužujem da budem dio ove fudbalske priče. Uvijek mi je drago kada čujem lijepe riječi od navijača na ulici. Daju mi motiv da budem još bolji i da 'ginem' za Borčev dres. Banjaluka je prelijep grad. Kćerkica mi je ovdje prohodala, stekli smo najljepše uspomene kao porodica i zauvijek ćemo da nosimo Banjaluku u srcu", zaključio je Erera razgovor za klupski sajt.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)