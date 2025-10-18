Sebastijan Erera produžio ugovor sa ekipom Borca!

Novi ugovor potpisan je do 2028. godine.

Izvor: FK Borac

Sebastijan Erera stavio je paraf na novi ugovor kojim se obavezao na vjernost Borčevom taboru do 2028. godine.

“Nisam imao niti najmanju dilemu kada smo sjeli za sto da pregovaramo oko nastavka saradnje i dogovorili smo se veoma brzo. Borac i Banjaluka imaju posebno mjesto u mom srcu, ne samo zbog rezultata sa fudbalskog terena nego i privatno. Ovdje se zaista osjećam kao kod kuće i radujem se novim izazovima koji nas čekaju. Zajedno idemo u nove pobjede”, rekao je Erera

Sebastijan Erera je svojim igrama i odnosom prema klubu osvojio srca svih Borčevaca, a sportski sektor ne krije zadovoljstvo što je postignut dogovor oko nastavka saradnje.

"Sebastijan je zaslužio novi ugovor i pravi je primjer igrača kojeg želimo u svojim redovima. Profesionalac je od glave do pete, a o njegovim ljudskim kvalitetima ne treba trošiti riječi. Drago mi je što ostaje u našem klubu i želim mu svu sreću na terenu i van njega, da se zajedno radujemo novim trofejima", rekao je Oliver Jandrić, sportski direktor FK Borac

Erera je za ekipu Borca odigrao 95 utakmica, postigao šest golova i upisao 19 asistencija.